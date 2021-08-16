Молния ударила в семерых туристов на вершине горы

Источник материала: ОНТ

В Северной Каролине (США) возле горы Грандфазер от удара молнии пострадали семь человек. Об этом информирует UPI.

Уточняется, что молния поразила семерых туристов на пике Макрей. Был госпитализирован только один человек – после удара молнии он упал и повредил голову. Еще у одного пострадавшего обнаружены незначительные ожоги, остальные участники инцидента остались без повреждений.

Другие подробности не приводятся.

Фото: Pixabay

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