ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Момент падения людей с улетающего из Кабула самолета сняли на видео

16.08.2021 16:17 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Момент падения людей с улетающего из Кабула самолета сняли на видео

На видео попал момент падения людей с самолета, который вылетал из аэропорта Кабула, пишет РИА Новости. 

Согласно одной из версий произошедшего, несколько человек хотели улететь из столицы Афганистана и зацепились за части самолета. Число жертв пока неизвестно.

Несколько недель назад в Афганистане обострилась ситуация. Боевики «Талибана» заявили, что взяли под контроль все погранпереходы и президентский дворец. Глава Афганистана, в свою очередь, покинул страну. 

ФОТО: depositphotos

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На видео попал момент падения людей с самолета, который вылетал из аэропорта Кабула, пишет РИА Новости.  Согласно одной из версий произошедшего, несколько человек...
 
Новости дня
Новости разные
 
Новы «зьліў» размоваў міліцэйскіх начальнікаў ад кібэрпартызанаў
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

15.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by