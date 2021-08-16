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Момент падения людей с улетающего из Кабула самолета сняли на видео
Источник материала: ОНТ
На видео попал момент падения людей с самолета, который вылетал из аэропорта Кабула,
Согласно одной из версий произошедшего, несколько человек хотели улететь из столицы Афганистана и зацепились за части самолета. Число жертв пока неизвестно.
Несколько недель назад в Афганистане обострилась ситуация. Боевики «Талибана» заявили, что взяли под контроль все погранпереходы и президентский дворец. Глава Афганистана, в свою очередь, покинул страну.
ФОТО:
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На видео попал момент падения людей с самолета, который вылетал из аэропорта Кабула, пишет РИА Новости. Согласно одной из версий произошедшего, несколько человек...
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