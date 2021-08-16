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В Каменецком районе грибник нашел авиабомбу
Источник материала: ОНТ
Грибник в Каменецком районе Брестской области нашел авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Об этом
Случай произошел недалеко от деревни Кощеники. Гуляя по лесу, местный житель в траве заметил металлический предмет, напоминающий боеприпас. Грибник сразу же позвонил в милицию.
На место прибыли сотрудники РОВД и саперы. По их оценке, это авиабомба времен войны.
Специалисты обследовали близлежащую территорию и других боеприпасов рядом не нашли. А данную бомбу саперы уничтожили.
Фото: УВД Брестского облисполкома
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Грибник в Каменецком районе Брестской области нашел авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского...
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