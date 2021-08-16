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В Каменецком районе грибник нашел авиабомбу

16.08.2021 16:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Каменецком районе грибник нашел авиабомбу

Грибник в Каменецком районе Брестской области нашел авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома.

Случай произошел недалеко от деревни Кощеники. Гуляя по лесу, местный житель в траве заметил металлический предмет, напоминающий боеприпас. Грибник сразу же позвонил в милицию.

На место прибыли сотрудники РОВД и саперы. По их оценке, это авиабомба времен войны.

Специалисты обследовали близлежащую территорию и других боеприпасов рядом не нашли. А данную бомбу саперы уничтожили. 

Фото: УВД Брестского облисполкома

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Грибник в Каменецком районе Брестской области нашел авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского...
 
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