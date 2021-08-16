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На 17 августа в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности – Белгидромет

16.08.2021 16:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На 17 августа в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности – Белгидромет

На вторник, 17 августа, в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары. Температура поднимется до +35°С, сообщает Белгидромет.

Ожидается облачная с прояснениями погода. Во многих районах пройдут дожди. В отдельных районах даже сильные. Местами – грозы. Порывы ветра при грозах буду достигать 15–20 м/с. 

Температура воздуха ночью составит – +14…+20°С, днем столбики термометра превысят отметку в +20°С. Жарче всего будет в Могилевской и Гомельской областях – до +35 °С.

Фото: depositphotos.com

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На вторник, 17 августа, в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары. Температура поднимется до +35°С, сообщает Белгидромет. Ожидается облачная с...
 
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