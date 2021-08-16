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На 17 августа в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности – Белгидромет
Источник материала: ОНТ
На вторник, 17 августа, в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары. Температура поднимется до +35°С,
Ожидается облачная с прояснениями погода. Во многих районах пройдут дожди. В отдельных районах даже сильные. Местами – грозы. Порывы ветра при грозах буду достигать 15–20 м/с.
Температура воздуха ночью составит – +14…+20°С, днем столбики термометра превысят отметку в +20°С. Жарче всего будет в Могилевской и Гомельской областях – до +35 °С.
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На вторник, 17 августа, в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары. Температура поднимется до +35°С, сообщает Белгидромет. Ожидается облачная с...
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