Что стоит за словами Зася

Источник материала: Салiдарнасць

В сентябре у таджикско-афганской границы планируются масштабные учения ОДКБ.





Фото odkb-csto.org

Стремительное наступление движения «Талибан» и переход под его контроль основной части Афганистана «существенно влияют на обстановку в Центральноазиатском регионе коллективной безопасности ОДКБ и вызывают глубокую обеспокоенность». Об этом заявил генсек ОДКБ Станислав Зась в связи с «резким изменением ситуации в Исламской Республике Афганистан».

По словам главы администрации ОДКБ, хотя приоритет в деятельности организации по-прежнему отдается политико-дипломатическим средствам, в случае обострения обстановки и угрозы безопасности Таджикистану для оказания помощи союзнику «будут приняты все необходимые коллективные меры, предусмотренные уставными документами». Однако сейчас таджикские силовые структуры, как утверждает министерство обороны Таджикистана, полностью контролируют обстановку на границе.

Что говорится в документах организации о действиях в случае угрозе безопасности государств-членов, и как в «необходимых коллективных мерах» может быть задействована Беларусь?

Согласно договору о коллективной безопасности (с дополнениями от 2010 года), в случае акта агрессии против любого из государств–участников «все остальные государства – участники по просьбе этого государства–участника незамедлительно предоставят ему необходимую помощь, включая военную, а также окажут поддержку находящимися в их распоряжении средствами…».

При этом решение об использовании сил и средств системы коллективной безопасности принимается главами стран-участниц организации. Ближайшее заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ и обсуждение ситуации вокруг Афганистана запланировано в середине сентября в Душанбе.

Вопрос лишь в том, сохранится ли относительно «подконтрольной» обстановка на таджикско-афганской границе в течение месяца – как свидетельствует новейшая история, предполагаемые политиками и специалистами западных спецслужб несколько месяцев, необходимые талибам для захвата Афганистана, стремительно сократились до нескольких дней.

И хотя талибы декларировали намерение жить в мире с другими странами, аналитики убеждены, что триумф террора не может быть гарантией мира. А масштабные учения коллективных сил ОДКБ, которые должны состояться как раз вблизи таджикско-афганской границы в ближайшие месяцы, вовсе не очевидно будут способствовать нормализации обстановки.

От Беларуси в состав коллективных сил оперативного реагирования, авиационных и миротворческих сил ОДКБ входит витебская 103-я гвардейская отдельная мобильная бригада сил специальных операций, в том числе миротворческая рота. Кстати, в августе 2020-го белорусские военнослужащие участвовали в спецучениях «Эшелон-2020» на территории России, как раз отрабатывая совместную операцию по локализации приграничного вооруженного конфликта.

С другой стороны, еще в 2009-2010 годах возникли горячие дискуссии относительно участия белорусских военнослужащих в операциях за рубежом. Представители Минобороны и Генштаба ВС Беларуси неоднократно заявляли, что в операции по поддержанию международного мира и безопасности могут быть направлены лишь контрактники, выражающие добровольное согласие.

Да и в соглашении о коллективных силах оперативного реагирования прямо сказано, что решение о составе, сроках развертывания и применении контингентов может быть принято «на основе консенсуса или с согласия сторон».

То есть, теоретически Беларусь может ограничиться участием в учениях и «глубокой озабоченностью», а на практике очень многое зависит от глубины озабоченности Кремля и необходимости указать белорусскому режиму, кто здесь хвост, а кто собака…