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Солидарность - это сила: на восстановление Будславского костела собрали более миллиона рублей

16.08.2021 16:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В начале августа начались подготовительные работы перед восстановлением крыши костела

На восстановление Будславского костела, в котором 11 мая произошел пожар, собрали более миллиона рублей. Информация об этом была опубликована в телеграм-канале «Адновім Будслаў разам».

"На восстановление костела после пожара было собрано уже более одного миллиона рублей. Благодарим всех за поддержку", - написано в сообщении.


В начале августа начались подготовительные работы перед восстановлением крыши костела.
 
 
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В начале августа начались подготовительные работы перед восстановлением крыши костела
 
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