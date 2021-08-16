|
Солидарность - это сила: на восстановление Будславского костела собрали более миллиона рублей
Источник материала: Партизан
В начале августа начались подготовительные работы перед восстановлением крыши костела
На восстановление Будславского костела, в котором 11 мая произошел пожар, собрали более миллиона рублей. Информация об этом была опубликована в телеграм-канале «Адновім Будслаў разам».
"На восстановление костела после пожара было собрано уже более одного миллиона рублей. Благодарим всех за поддержку", - написано в сообщении.
В начале августа начались подготовительные работы перед восстановлением крыши костела.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В начале августа начались подготовительные работы перед восстановлением крыши костела
|
Свежие газеты
Архив (Разное)