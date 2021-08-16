Источник материала: UDF



Марш 20 сентября

В чем его признали виновным?

Что сказали обвиняемый и адвокат?

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Минчанину дали три года «химии» за десять минут на Марше Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.

Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.признали виновным в том, что он присоединился к митингу из 800 человек 20 сентября, активно участвовал в нем, нарушал работу транспорта и нес флаг. Об этом свидетельствует видео, на котором Беликов узнал себя. По версии обвинения, он также перекрыл дорогу, что, по словам прокурора, тоже видно на видео. Участие мужчины в массовом мероприятии подтверждается телефонным счетом. Прокурор также посчитал, что умышленное участие в событиях подтверждается тем, что в телефоне прокурора были обнаружены фотографии с различных массовых мероприятий.Факт массового мероприятия в тот день в этом месте подтвердил рапорт сотрудника полиции, а также реклама в телеграм-каналах.Дмитрий Беликов признал себя виновным в активном участии в мероприятиях, групповых акциях, а также в неповиновении законным требованиям сотрудников. Одним из пунктов была признанная переписка с девушками, в ходе которой они также обсуждали место встречи на митинге: мужчина сказал, что это было личное, чтобы показать, какой он молодец.Он раскаялся и отметил, что больше никогда этого не сделает.Адвокат Беликова отметил, что обвинение безосновательно: время нахождения мужчины в дороге опровергнуто письменными материалами дела. Он подчеркнул, что обвиняемый присоединился к акции по незнанию при выходе из магазина, общее время его участия в акции не превышало десяти минут. Адвокат также напомнил, что никаких доказательств остановки движения в то время и в том месте, где находился Беликов, не было, и его фотография была сделана с тротуара, а не с проезжей части.Свидетели по делу в суд не явились.