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Минчанину дали три года «химии» за десять минут на Марше

16.08.2021 16:49 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Минчанину дали три года «химии» за десять минут на Марше
Марш 20 сентября
16 августа Судебный суд Заводского района Минска вынес приговор Дмитрию Беликову. Он был признан виновным по статье 342 Уголовного кодекса, приговорен к трем годам ограничения свободы и отправлен в исправительное учреждение открытого типа (т. е. «химия»). Рассмотрел дело судья Костюкевич, сообщает spring96.org.

Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.

В чем его признали виновным?


Дмитрия Беликова признали виновным в том, что он присоединился к митингу из 800 человек 20 сентября, активно участвовал в нем, нарушал работу транспорта и нес флаг. Об этом свидетельствует видео, на котором Беликов узнал себя. По версии обвинения, он также перекрыл дорогу, что, по словам прокурора, тоже видно на видео. Участие мужчины в массовом мероприятии подтверждается телефонным счетом. Прокурор также посчитал, что умышленное участие в событиях подтверждается тем, что в телефоне прокурора были обнаружены фотографии с различных массовых мероприятий.

Факт массового мероприятия в тот день в этом месте подтвердил рапорт сотрудника полиции, а также реклама в телеграм-каналах.


Что сказали обвиняемый и адвокат?


Дмитрий Беликов признал себя виновным в активном участии в мероприятиях, групповых акциях, а также в неповиновении законным требованиям сотрудников. Одним из пунктов была признанная переписка с девушками, в ходе которой они также обсуждали место встречи на митинге: мужчина сказал, что это было личное, чтобы показать, какой он молодец.

Он раскаялся и отметил, что больше никогда этого не сделает.

Адвокат Беликова отметил, что обвинение безосновательно: время нахождения мужчины в дороге опровергнуто письменными материалами дела. Он подчеркнул, что обвиняемый присоединился к акции по незнанию при выходе из магазина, общее время его участия в акции не превышало десяти минут. Адвокат также напомнил, что никаких доказательств остановки движения в то время и в том месте, где находился Беликов, не было, и его фотография была сделана с тротуара, а не с проезжей части.

Свидетели по делу в суд не явились.
 
Теги: Минск
 
 
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Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.
 
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