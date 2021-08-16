Лучшая в СНГ: студентка из Беларуси победила в международном конкурсе

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Третьекурсница Белорусского госуниверситета выиграла в номинации «Наука» на конкурсе «Лучший студент СНГ». Его провели среди научных и образовательных учреждений Содружества. Корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко встретилась с победительницей.

Лучшая студентка СНГ Огулай Атаева учится на экономиста на третьем курсе. Сама она из Туркменистана, выбрала белорусский вуз. Во время учебы занялась наукой, пишет работы про инновации в экономике и конкуренцию в бизнесе на итальянском языке.

«Первая научная работа у меня была «Некоторые аспекты социальной защиты в Италии». И это очень интересная тема. Курсовая у меня была по темам, связанным с Италией», – объяснила Атаева.

Итальянский Огулай выбрала по совету отца. И за два года в университете выучила его с нуля.

«Когда была в Туркменистане, слушала песни Тото Кутуньо «Итальяно». Папа тоже это очень любил. Потом у папы спросила, какой язык мне выбрать. Он сказал: «Лучше итальянский выбрать», – поделилась Огулай Атаева.