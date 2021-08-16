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Лучшая в СНГ: студентка из Беларуси победила в международном конкурсе
16.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Третьекурсница Белорусского госуниверситета выиграла в номинации «Наука» на конкурсе «Лучший студент СНГ». Его провели среди научных и образовательных учреждений Содружества. Корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко встретилась с победительницей.
Лучшая студентка СНГ Огулай Атаева учится на экономиста на третьем курсе. Сама она из Туркменистана, выбрала белорусский вуз. Во время учебы занялась наукой, пишет работы про инновации в экономике и конкуренцию в бизнесе на итальянском языке.
Итальянский Огулай выбрала по совету отца. И за два года в университете выучила его с нуля.
«Когда была в Туркменистане, слушала песни Тото Кутуньо «Итальяно». Папа тоже это очень любил. Потом у папы спросила, какой язык мне выбрать. Он сказал: «Лучше итальянский выбрать», – поделилась Огулай Атаева.
Для участия в конкурсе «Лучший студент СНГ» Огулай написала автобиографию, рассказала о своих достижениях и представила работы. Уровня исследований хватило, чтобы победить в номинации «Наука».
«Она участвовала в международной универсиаде по итальянскому языку, опубликовала несколько научных статей, участвовала в научных конференциях, потом заняла второе место на международной олимпиаде по итальянскому языку в Казахстане», – объяснила старший преподаватель кафедры романских языков факультета международных отношений Белгосуниверситета Ольга Долидович.
Девушка изучает не только язык, но и экономику, турбизнес Италии. С новыми научными достижениями студентка готова снова участвовать в конкурсе в следующем году.
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Девушка изучает не только язык, но и экономику, турбизнес Италии. С новыми научными достижениями студентка готова снова участвовать в конкурсе в следующем году.
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