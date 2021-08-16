Источник материала: UDF



Иллюстративное фото

Delfi

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беларусь могут отключить от SWIFT Это может произойти уже в сентябре.

По его сведениям, это планируется на начало сентября. После введения санкций Евросоюза (ЕС) предприятиям энергетики, промышленности, производства удобрений, следующим шагом, по мнению президента ЛПК, будет вся банковская система. "И тогда будет неважно, что и как, если не сможешь рассчитаться", - добавил он.Международная банковская система SWIFT дает возможность финансовым учреждениям рассчитываться с разными странами. Без нее невозможна международная торговля.