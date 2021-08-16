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Беларусь могут отключить от SWIFT

16.08.2021 17:01 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Беларусь могут отключить от SWIFT
Иллюстративное фото
Президент Литовской промышленной конфедерации Видмантас Янулявичюс заявил, что только вопрос времени, когда Беларусь будет отключена от систем банковских расчетов - тогда любая торговля с этой страной станет невозможной, передает Delfi.

По его сведениям, это планируется на начало сентября. После введения санкций Евросоюза (ЕС) предприятиям энергетики, промышленности, производства удобрений, следующим шагом, по мнению президента ЛПК, будет вся банковская система. "И тогда будет неважно, что и как, если не сможешь рассчитаться", - добавил он.

Международная банковская система SWIFT дает возможность финансовым учреждениям рассчитываться с разными странами. Без нее невозможна международная торговля.
 
 
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Это может произойти уже в сентябре.
 
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