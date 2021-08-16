ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На МКАД из-за ДТП затруднено движение

16.08.2021 17:01 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На МКАД из-за ДТП затруднено движение. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"В связи с ДТП на 3-м км МКАД затруднено движение по внутреннему кольцу, на участке от ул. Скорины до ул. Илимской", - рассказали в ГАИ.

На месте происшествия работают сотрудники отдела ГАИ Заводского РУВД Минска. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

ГАИ просит участников дорожного движения учитывать данную информацию при выборе маршрута.-0- 
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На месте происшествия работают сотрудники отдела ГАИ Заводского РУВД Минска. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Порывай, худей!»: утянувшейся в резину раздобревшей Королевой дали под дых
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

15.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by