Безопасное такси: в Беларуси создадут базу данных водителей и автомобилей

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси наводят порядок на рынке такси. В стране появится электронная база данных о водителях и автомобилях, передает «МИР 24».

Сегодня Александр Лукашенко и министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко обсудили этот вопрос. Опыт Беларусь заимствовала у Москвы и Московской области. С 14 августа без ID-карты в этих регионах нельзя устроиться работать таксистом.

«Если водитель хочет работать, у него должна быть заведена карточка учета, где будут фиксироваться все нарушения, прохождения технического осмотра транспортного средства, соответствие транспортного средства. Тем самым не будем допускать к перевозкам неопытных водителей», – сказал министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Алексей Авраменко.