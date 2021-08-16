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Безопасное такси: в Беларуси создадут базу данных водителей и автомобилей
16.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси наводят порядок на рынке
Сегодня Александр Лукашенко и министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко обсудили этот вопрос. Опыт Беларусь заимствовала у Москвы и Московской области. С 14 августа без ID-карты в этих регионах нельзя устроиться работать таксистом.
«Если водитель хочет работать, у него должна быть заведена карточка учета, где будут фиксироваться все нарушения, прохождения технического осмотра транспортного средства, соответствие транспортного средства. Тем самым не будем допускать к перевозкам неопытных водителей», – сказал министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Алексей Авраменко.
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Этот вопрос в понедельник обсудили президент Александр Лукашенко и министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко.
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