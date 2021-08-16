|
Следствие полагает, что крушение военного самолета под Барановичами спровоцировала ошибка в технике
Источник материала: Навiны
Следствие склоняется к версии, что крушение в мае военного самолета Як-130 под Барановичами, приведшее к гибели двух пилотов, спровоцировала ошибка в технике, сообщает Следственный комитет.
По сообщению
Экипаж Як-130: 440 отказ СДУ (система дистанционного управления. — ред.).
Диспетчер: 405. Заходи на посадку!
Речевой информатор: Борт 74.
Диспетчер: Прыгай! Прыгай!
Экипаж Як-130: Прыгай!.. Увожу в сторону!
Речевой информатор: Борт 74.
Экипаж Як-130: Помоги, Господи! Прыгаем!
|
Свежие газеты
Архив (Разное)