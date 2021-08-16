Следствие полагает, что крушение военного самолета под Барановичами спровоцировала ошибка в технике

Следствие склоняется к версии, что крушение в мае военного самолета Як-130 под Барановичами, приведшее к гибели двух пилотов, спровоцировала ошибка в технике, сообщает Следственный комитет.





По сообщению БелаПАН , ведомство обнародовало ранее не публиковавшийся видеофрагмент крушения самолета с аудиозаписью из бортового самописца:

Экипаж Як-130 : 440 отказ СДУ (система дистанционного управления. — ред.).

Диспетчер: 405 . Заходи на посадку!

Речевой информатор : Борт 74.

Диспетчер : Прыгай! Прыгай!

Экипаж Як-130 : Прыгай!.. Увожу в сторону!

Речевой информатор : Борт 74.

Экипаж Як-130 : Помоги, Господи! Прыгаем!