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Следствие полагает, что крушение военного самолета под Барановичами спровоцировала ошибка в технике

16.08.2021 17:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Следствие склоняется к версии, что крушение в мае военного самолета Як-130 под Барановичами, приведшее к гибели двух пилотов, спровоцировала ошибка в технике, сообщает Следственный комитет.

Следствие полагает, что крушение военного самолета под Барановичами спровоцировала ошибка в технике

По сообщению БелаПАН, ведомство обнародовало ранее не публиковавшийся видеофрагмент крушения самолета с аудиозаписью из бортового самописца:

Экипаж Як-130: 440 отказ СДУ (система дистанционного управления. — ред.).

Диспетчер: 405. Заходи на посадку!

Речевой информатор: Борт 74.

Диспетчер: Прыгай! Прыгай!

Экипаж Як-130: Прыгай!.. Увожу в сторону!

Речевой информатор: Борт 74.

Экипаж Як-130: Помоги, Господи! Прыгаем!

 
 
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Следствие склоняется к версии, что крушение в мае военного самолета Як-130 под Барановичами, приведшее к гибели двух пилотов, спровоцировала ошибка в технике,...
 
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