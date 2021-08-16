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«Только полное прекращение действия Соглашения о сотрудничестве с КГБ будет гарантировать безопасность белорусов в Грузии»
16.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Светлана Тихановская направила письмо в МИД Грузии.
16 августа служба безопасности Грузии заявила, что распространение информации о вступлении в силу
В СГБ отмечают, что подписанное в 2016-м году Соглашение не обязывает стороны совершать действия, противоречащие их государственным интересам.
Как
Тихановская подчеркнула, что белорусов нужно защитить от принудительной высылки в Беларусь, так как режим «использует ссылки на «антитеррористическое законодательство» для преследования своих политических оппонентов.
Поэтому только полное прекращение действия указанного соглашения либо публичное заявление о заморозке сотрудничества будет не только гарантировать безопасность белорусских граждан в Грузии, но и полностью соответствует национальным интересам Грузии в настоящий момент.
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«Только полное прекращение действия Соглашения о сотрудничестве с КГБ будет гарантировать безопасность белорусов в Грузии»
Светлана Тихановская направила письмо в МИД Грузии.
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