«Только полное прекращение действия Соглашения о сотрудничестве с КГБ будет гарантировать безопасность белорусов в Грузии»

Источник материала: Салiдарнасць

Светлана Тихановская направила письмо в МИД Грузии.

16 августа служба безопасности Грузии заявила, что распространение информации о вступлении в силу соглашения об их сотрудничестве с КГБ Беларуси – это кампания по дискредитации местных силовых структур.

В СГБ отмечают, что подписанное в 2016-м году Соглашение не обязывает стороны совершать действия, противоречащие их государственным интересам.

Как сообщает пресс-служба Светланы Тихановской, в МИД Грузии направлено официальное письмо с призывом выработать «четко выраженную позицию о недопустимости использования данного соглашения для выдачи информации о белорусских гражданах и ином сотрудничестве, которое может негативно отразиться на мирных гражданах Беларуси, находящихся на территории Грузии».

Тихановская подчеркнула, что белорусов нужно защитить от принудительной высылки в Беларусь, так как режим «использует ссылки на «антитеррористическое законодательство» для преследования своих политических оппонентов.

Поэтому только полное прекращение действия указанного соглашения либо публичное заявление о заморозке сотрудничества будет не только гарантировать безопасность белорусских граждан в Грузии, но и полностью соответствует национальным интересам Грузии в настоящий момент.