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В Токио приняли решение проводить Паралимпийские игры без зрителей

16.08.2021 17:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Японии. Летние Паралимпийские игры в Токио пройдут без зрителей. Об этом 16 августа заявил оргкомитет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Токио приняли решение проводить Паралимпийские игры без зрителей

Решение принято из-за ухудшения ситуации с COVID-19. На соревнования Паралимпиады было продано около 770 тысяч билетов. Теперь все потраченные на билеты средства будут возвращены покупателям. Напомним, Паралимпийские игры в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября. В шести видах спорта Беларусь на Паралимпиаде представят 20 атлетов.

 
 
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Новости Японии. Летние Паралимпийские игры в Токио пройдут без зрителей. Об этом 16 августа заявил оргкомитет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 
 
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