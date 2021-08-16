|
«Будут приняты все необходимые коллективные меры». Генсек ОДКБ оценил опасность захвата Афганистана талибами
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Следим за ситуацией в Афганистане. Необходимости в задействовании механизмов ОДКБ на границе нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил генеральный секретарь организации Станислав Зась.
Кроме того, уже начата непосредственная подготовка к учениям Коллективных сил ОДКБ, которые в ближайшие месяцы пройдут вблизи таджикско-афганской границы.
Станислав Зась, генеральный секретарь ОДКБ:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Будут приняты все необходимые коллективные меры». Генсек ОДКБ оценил опасность захвата Афганистана талибами
Новости Беларуси. Следим за ситуацией в Афганистане. Необходимости в задействовании механизмов ОДКБ на границе нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)