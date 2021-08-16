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«Будут приняты все необходимые коллективные меры». Генсек ОДКБ оценил опасность захвата Афганистана талибами

16.08.2021 17:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Следим за ситуацией в Афганистане. Необходимости в задействовании механизмов ОДКБ на границе нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил генеральный секретарь организации Станислав Зась.

«Будут приняты все необходимые коллективные меры». Генсек ОДКБ оценил опасность захвата Афганистана талибами

Кроме того, уже начата непосредственная подготовка к учениям Коллективных сил ОДКБ, которые в ближайшие месяцы пройдут вблизи таджикско-афганской границы.

«Будут приняты все необходимые коллективные меры». Генсек ОДКБ оценил опасность захвата Афганистана талибами

Станислав Зась, генеральный секретарь ОДКБ:
Главной целью организации в складывающихся условиях остается обеспечение безопасности государств – членов ОДКБ. Приоритет в деятельности организации при этом по-прежнему отдается политико-дипломатическим средствам. В случае обострения обстановки и угрозы безопасности Республике Таджикистан для оказания помощи союзнику будут приняты все необходимые коллективные меры, предусмотренные уставными документами.

 
 
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Новости Беларуси. Следим за ситуацией в Афганистане. Необходимости в задействовании механизмов ОДКБ на границе нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
 
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