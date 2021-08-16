Социолог Татьяна Водолажская рассказала о своем аресте

Татьяну задержали 4 августа и провели у нее дома обыск, после чего поместили в ИВС на Окрестина.





Наша Нiва . По ее словам, условия в ИВС на улице Окрестина остаются нечеловеческими для политических заключенных: они содержатся без матрасов, без кроватей, с круглосуточным освещением, пишет





«Такие условия - это дополнительное давление и попытка показать, в том числе и другим обитателям этого заведения, кто преступники. А это абсолютно недопустимо. Сотрудники знают, что они должны соблюдать внутренние правила, потому что, когда вы говорите с ними о матрасах и белье, они говорят: «Ну, вы понимаете».





Половина заключенных находилась в камерах по политическим делам, половина - по обычным уголовным делам, например, по мелким кражам. Последним не повезло, что они попали к политическим. Для них это было дополнительным наказанием, и некоторые из них пытались договориться с охраной о переводе их в обычную камеру», - рассказала Татьяна Водолажская.





«Я в принципе понимаю претензии к команде Мацкевича, но мне не понятно, что именно они считают для себя наиболее провокационным. В эти 10 дней следственных действий не было. И еще сложно - не иметь информации. Я не ожидала, что меня отпустят через 10 дней. Так как следственных действий не было, думаю, они просто не успели подготовиться, чтобы оставить меня там».





Социолог остается подозреваемым по статье 342 Уголовного кодекса (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок...).