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Сработало? На границе с Беларусью литовские пограничники развернули всего несколько нелегалов

16.08.2021 17:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

За минувшие сутки литовские пограничники вернули в Беларусь несколько мигрантов, которые пытались нелегально пересечь границу, сообщила в понедельник Служба охраны госграницы (СОГГ).

Пограничники разворачивали мигрантов Швенчёнском, Вильнюсском, Шальчининкском и Варенском районах. Ни один нелегальный мигрант не был пропущен на территорию Литвы.

Пограничники сообщили, что зафиксированы случаи, когда в страну хотели попасть лица, которые уже пытались перейти границу в неположенном месте.

Для наблюдения за приграничными территориями СОГГ в воскресенье использовала служебный вертолет и самолеты зарубежных партнеров - Польши и Латвии.

В этом году границу Литвы с Беларусью незаконно пересекли более 4 тыс. мигрантов, большинство - иракцы.

Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима. Из-за этого в стране объявлена экстремальная ситуация. 

Также принято решение разворачивать лиц, пытающихся незаконно пересечь границу, и это заметно уменьшило потоки мигрантов.
 
 
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За минувшие сутки литовские пограничники вернули в Беларусь несколько мигрантов, которые пытались нелегально пересечь границу, сообщила в понедельник Служба...
 
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