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Председатель ОГП Козлов обжаловал приговор суда об аресте на три месяца

16.08.2021 18:03 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Председатель Объединенной гражданской партии Николай Козлов подал в Минский городской суд апелляционную жалобу на приговор суда Ленинского района Минска арестовать его на три месяца по обвинению в разглашении данных предварительного следствия (ст. 407 Уголовного кодекса).

Председатель ОГП Козлов обжаловал приговор суда об аресте на три месяца

«Я пройду все инстанции вплоть до международных судов. Это совершенно абсурдное дело, и я хочу, чтобы каждый человек, участвующий в этом, поставил свою подпись», — заявил Козлов БелаПАН.

Суд над лидером ОГП проходил в закрытом режиме, процесс вела Татьяна Шотик. До вступления приговора в силу Козлов находится на свободе под подпиской о невыезде. При этом, по его словам, он не может навестить престарелую мать, живущую за пределами столицы. «Преступление, которое мне вменили, не представляет особой общественной опасности, и поэтому вот эта несправедливость и мелкие пакости переходят все границы, не только юридические, но и человеческие», — сказал Козлов.

По сообщению Генеральной прокуратуры, в декабре 2020 года и январе 2021 года Козлова допрашивали в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному Генпрокуратурой в отношении Светланы Тихановской и иных лиц по «факту совершения умышленных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь».

В прокуратуре отметили, что следователь предупреждал Козлова о недопустимости разглашения данных предварительного следствия и наступлении за это уголовной ответственности. «Однако обвиняемый сообщил представителям СМИ и иным гражданам о сути его допросов по обстоятельствам уголовного дела, а также передал другие сведения, не подлежавшие разглашению», — подчеркивалось в сообщении.

30 декабря, 5 и 11 января Козлова допрашивали в Следственном комитете в качестве свидетеля в рамках уголовного дела по факту создания Координационного совета по урегулированию политического кризиса. Трижды он отказывался давать подписку о неразглашении. В его отношении составляли административные протоколы, назначали арест на 15 суток, вызывали на беседы в милицию. После одной из них Козлов провел трое суток в ЦИП.

10 марта стало известно, что в отношении лидера ОГП возбудили уголовное дело.

 
Теги: Минск
 
 
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Председатель Объединенной гражданской партии Николай Козлов подал в Минский городской суд апелляционную жалобу на приговор суда Ленинского района Минска...
 
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