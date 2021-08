Суды і выракі 16 жніўня. Менчука асудзілі на тры гады «хіміі» за 10 хвілін на маршы. У Віцебску закрылі працэс за фота падсуднага

Источник материала: Свабода

16 жніўня ў судзе Заводзкага раёну Менска вынесьлі прысуд Дзьмітрыю Белікаву. Яго прызналі вінаватым паводле арт.342 Крымінальнага кодэксу і асудзілі да 3 гадоў абмежаваньня волі з накіраваньнем у папраўчую ўстанову адкрытага тыпу. Справу разгледзела судзьдзя Анжэла Касьцюкевіч, паведаміла « Вясна ».

Дзьмітрыя Белікава прызналі вінаватым у тым, што летась 20 верасьня ён далучыўся да мітынгу ў складзе групы з 800 чалавек, прыняў актыўны ўдзел у ім, парушыў працу транспарту, таксама меў з сабой сьцяг. Гэта пацьверджана відэазапісам, на якім мужчына пазнаў сябе.

Дзяржабвінаваўца палічыў, што наўмысны ўдзел у несанкцыянаваных мерапрыемствах пацьвярджаецца тым, што ў тэлефоне абвінавачага знойдзеныя адпаведныя фатаздымкі.

Дзьмітры Белікаў прызнаў сябе вінаватым у актыўным удзеле ў падзеях, а таксама непадпарадкаваньні супрацоўнікам міліцыі. Ён раскаяўся і адзначыў, што больш ня будзе так рабіць.

Пры гэтым адвакат Белікава адзначыў, што абвінавачаньне бяздоказнае: час знаходжаньня мужчыны на праезнай частцы абвяргаецца пісьмовымі матэрыяламі справы. Ён падкрэсьліў, што падабаронны далучыўся да мітынгу неўсьвядомлена, калі выходзіў з крамы, агульны час ягонага ўдзелу ў мерапрыемстве не перавысіў 10 хвілінаў.

Таксама адвакат нагадаў, што няма доказаў спыненьня транспарту ў той час і ў тым месцы, дзе быў Дзьмітры Белікаў, а ягоны фатаздымак зьняты з тратуара, а не праезнай часткі.

У судзе Першамайскага раёну Віцебску пачаўся судовы працэс над 35-гадовым Сяргеем Дума́вам, паведаміла « Віцебская Вясна ». Супраць яго выставілі абвінавачаньні ў трох артыкулах Крымінальнага кодэксу.

