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Пятикилометровая пробка образовалась на МКАД из-за перевернутого трактора

16.08.2021 18:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На 3-км км МКАД случилось ДТП с участием трактора. В данный момент затруднено движение по внутреннему кольцу на участке от ул. Ф.Скорины до ул. Илимской, сообщили в ГАИ Минска.

Пятикилометровая пробка образовалась на МКАД из-за перевернутого трактора

Судя по данным сервиса «Яндекс.Карты», пробка растянулась от 2-го до 7-го км МКАД.

Более подробной информации пока нет. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

 
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На 3-км км МКАД случилось ДТП с участием трактора. В данный момент затруднено движение по внутреннему кольцу на участке от ул. Ф.Скорины до ул. Илимской, сообщили в...
 
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