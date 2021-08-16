Пятикилометровая пробка образовалась на МКАД из-за перевернутого трактора

На 3-км км МКАД случилось ДТП с участием трактора. В данный момент затруднено движение по внутреннему кольцу на участке от ул. Ф.Скорины до ул. Илимской, сообщили в ГАИ Минска.





Судя по данным сервиса «Яндекс.Карты», пробка растянулась от 2-го до 7-го км МКАД.

Более подробной информации пока нет. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.