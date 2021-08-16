|
Пятикилометровая пробка образовалась на МКАД из-за перевернутого трактора
Источник материала: Навiны
На 3-км км МКАД случилось ДТП с участием трактора. В данный момент затруднено движение по внутреннему кольцу на участке от ул. Ф.Скорины до ул. Илимской, сообщили в ГАИ Минска.
Судя по данным сервиса «Яндекс.Карты», пробка растянулась от 2-го до 7-го км МКАД.
Более подробной информации пока нет. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На 3-км км МКАД случилось ДТП с участием трактора. В данный момент затруднено движение по внутреннему кольцу на участке от ул. Ф.Скорины до ул. Илимской, сообщили в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)