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Коронавирусу в помощь: БЖД отменяет целый ряд поездов региональных линий
Источник материала: Партизан
Белорусская железная дорога отменяет движение ряда поездов региональных линий экономкласса, говорится в сообщении на сайте БЖД в понедельник.
"В связи с приведением размеров движения поездов региональных линий экономкласса в соответствие с фактическим спросом на перевозку Белорусская железная дорога изменяет маршруты следования, периодичность курсирования, расписание некоторых поездов, а также отменяет ряд поездов из обращения", - рассказали в БЖД.
В частности, изменения коснутся поездов на следующих участках:
Слуцк – Солигорск (с 16 августа);
Гомель – Добруш (с 19 августа);
Гомель – Кравцовка (с 20 августа);
Калинковичи – Словечно (с 21 августа);
Минск – Барановичи (с 23 августа);
Гродно – Лида (с 23 августа);
Лунинец – Бухличи (с 23 августа);
Лунинец – Житковичи (с 23 августа);
Гомель – Василевичи (с 23 августа);
Минск – Борисов (с 30 августа);
Минск – Молодечно – Гудогай (с 30 августа);
Молодечно – Глубокое (с 30 августа);
Минск – Осиповичи (с 30 августа).
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Белорусская железная дорога отменяет движение ряда поездов региональных линий экономкласса, говорится в сообщении на сайте БЖД в понедельник.
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