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Вот так улов! Минчанин выловил в Припяти 52-килограммового сома

16.08.2021 18:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Прошедший четверг для Андрея оказался в буквальном смысле рыбным.

    
Именно тогда минчанин поставил свой личный рекорд, выловив сома в 52 килограмма. Борьба с рыбой длилась полтора часа, и, судя по картинке, сом проиграл. Дело было на Припяти, а все нюансы в рассказе самого рыбака: 

— Рыбачили на Припяти возле деревни Макаричи, приезжаю сюда из Минска. Место здесь действительно рыбное, сюда люди по 26 лет приезжают, и постоянно что-то клюет. 

В тот день ловил из лодки на воблера. Полтора часа с ним боролись, но подсачника у меня с собой не было, поэтому пришлось тянуть на мель. Это не единственный мой сом, были еще пару экземпляров килограмм по 30, но 52 — рекорд.



Сам я только начинающий рыбак, езжу сюда раз в две недели, пытаюсь порыбачить на всех мощностях, даже лодку купил.

Дома еда есть, просто тут рыба трофейная, до 20 килограмм — делаю пару фото и отпускаю. Этот гигант пошел на шашлык, мясо восхитительное, не похоже на рыбу, больше на свинину. 
 
Теги: Минск
 
 
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Прошедший четверг для Андрея оказался в буквальном смысле рыбным.
 
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