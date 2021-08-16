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Глава Литовской промышленной конфедерации: Отключение Беларуси от SWIFT - вопрос времени

16.08.2021 18:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Литовской промышленной конфедерации Видмантас Янулявичюс заявил, что только вопрос времени, когда Беларусь будет отключена от систем банковских расчетов.

Глава Литовской промышленной конфедерации: Отключение Беларуси от SWIFT - вопрос времени
По его сведениям, это планируется на начало сентября. После введения санкций Евросоюза (ЕС) предприятиям энергетики, промышленности, производства удобрений, следующим шагом, по мнению президента ЛПК, будет вся банковская система. "И тогда будет неважно, что и как, если не сможешь рассчитаться", - добавил он.

Международная банковская система SWIFT дает возможность финансовым учреждениям рассчитываться с разными странами. Без нее невозможна международная торговля.

Однако финансовый аналитик Марюс Дубниковас полагает, что такой сценарий маловероятен.

"Я считаю, что маловероятно, что будет отключена система SWIFT. Если бы отключили, она (Беларусь) не могла бы переводить иностранную валюту. (...) Система SWIFT сохраняет свою надежность и даже в случае конфликта с Россией это отключение не было реализовано", - отметил Дубниковас.

Санкции в отношении Беларуси ввели ЕС, США, Великобритания и Канада.

Следует отметить, что клиенты белорусских банков уже сообщают о проблемах с получением международных платежей, производимых через систему SWIFT. 

На минувшей неделе клиенты сразу нескольких государственных и частных банков страны сообщили о проблемах с международными платежами – многим из них не приходят деньги из-за рубежа. В банках связывают это с введенными недавно секторальными санкциями.
 
 
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Президент Литовской промышленной конфедерации Видмантас Янулявичюс заявил, что только вопрос времени, когда Беларусь будет отключена от систем банковских...
 
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