ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Следователи устанавливают обстоятельства пожара в Ратомке

16.08.2021 18:21 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи работают на месте пожара в Ратомке, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

По имеющейся информации, вечером 15 августа от 53-летнего хозяина агроусадьбы поступили сведения о возгорании на территории домовладения в агрогородке Ратомка Минского района. После того как работники МЧС потушили пожар, следователи приступили к фиксации следовой картины. Огонь повредил три объекта, используемых для отдыха. Погибших нет.

В настоящее время следователь с участием специалистов УГКСЭ по Минской области и работников МЧС, а также с использованием возможностей передвижной криминалистической лаборатории осматривает место происшествия. Минский районный отдел Следственного комитета проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.-0-
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Огонь повредил три объекта, используемых для отдыха. Погибших нет.
 
Новости дня
Новости разные
 
Голиков: «Белорусы за традиционные ценности, классический секс и свободное право принятия политических решений»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

15.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by