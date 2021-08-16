Слезы, скандалы и королевское наследство — посмотрите, кто возглавил топ-10 самых богатых футболистов мира

Источник материала: ProBusiness



Эден Азар, фото: eurosport.ru

На прошлой неделе весь мир наблюдал за тем, как легенда ФК «Барселона» Лионель Месси со слезами прощался с родным клубом — знаменитый нападающий перешел во французский «Пари Сен-Жермен» («ПСЖ»). Причина оказалась в деньгах: «Барса» не смогла удовлетворить финансовые запросы одного из самых высокооплачиваемых футболистов современности.

По инсайдерской информации , годовой заработок Месси в «ПСЖ» может составить $ 75 млн. Мы решили узнать, сколько получают известные футболисты и как приумножают свои доходы. Представляем вам топ-10 самых богатых игроков 2021 года. Какое место в рейтинге занял новая звезда «ПСЖ» — читайте в материале.

Эден Азар ($ 100 млн) — десятое место



Фото: twitter.com

Эден Азар второй год играет за испанский клуб «Реал Мадрид». Его трансфер из «Челси» в Испанию с точки зрения бизнеса в СМИ назвали худшим в истории футбола. Дело в том, что с июня 2019 года Эден принес новой команде всего три гола, а «Реал» заплатил за него около $ 178 млн. Зарплата игрока за сезон составила более $ 38 млн.

Состояние самого футболиста оценивается в $ 100 млн. Благодаря таким спонсорам, как Topps, Electronic Arts, Nike, Lotus Bakeries Эден дополнительно зарабатывает около $ 5 млн каждый год. На свои сбережения футболист покупает роскошную недвижимость и автомобили. Например, в 2019 году полузащитник «Реала» въехал в особняк в Мадриде стоимостью $ 12,3 млн.

Месут Озил ($ 120 млн) — девятое место



Фото: twitter.com

Игрок «Арсенала» Месут Озил сумел заработать состояние в $ 120 млн благодаря одной из самых высоких зарплат в лондонском клубе — $ 24 миллиона в год, а также сотрудничеству с популярными брендами: Adidas, Beats Electronics, Mercedes-Benz и другими. За 2020 год рекламные контракты принесли немцу около $ 5,5 млн. Месут вкладывает деньги в покупку недвижимости, автомобилей и целых команд по киберспорту. Стоимость особняка футболиста в Северном Лондоне оценивается в $ 13 млн, а коллекция машин — в $ 1 млн.

Футболист мог бы продолжать растить свои доходы, но ему мешает участие в скандальных историях, которые обычно заканчиваются не в пользу полузащитника. В 2020 году во время пандемии «Арсенал» переживал не лучшие времена, поэтому руководство клуба предложило футболистам войти в положение и согласиться на урезание зарплат на 12,5%. Месут стал одним из немногих, кто отказался пойти на уступки.

Позже немец раскритиковал политику Китая в отношении мусульманского меньшинства — уйгуров. В ответ Поднебесная объявила об отказе от трансляции всех матчей «Арсенала», в которых присутствует Месут Озил. Руководство клуба приняло решение не выводить немца на поле, и в период 2020–2021 Месут не сыграл ни одной игры. Он до последнего пытался остаться частью команды, но в итоге все-таки покинул «Арсенал».

В январе 2021 полузащитник перешел в турецкий клуб «Фенербахче». Теперь зарплата футболиста составляет € 3 млн в год + подъемные € 550 000. Из-за финансовых затруднений «Фенербахче» отсрочили основные выплаты игроку до июля 2021 года и даже обращались к фанатам за помощью в сборе средств. До 30 июня Месута продолжал спонсировать «Арсенал», а 15 августа он забил первый гол за «Фенербахче».

Андрес Иньеста ($ 120 млн) — восьмое место



Фото: clasicooo.com

В отличие от Месута Андрес Иньеста не славится скандальной репутацией. Один из самых выдающихся игроков в истории мирового футбола в 2018 году без особой шумихи в прессе перешел из «Барселоны» в состав японского клуба «Виссел Кобе». Этот шаг позволил футболисту значительно увеличить свой доход. В родной «Барсе» полузащитнику платили около $ 11,5 млн в год, а японцы оценили Иньесту почти в три раза дороже. В «Виссел Кобе» Иньеста зарабатывает около $ 30 млн за сезон. Также с рекламных контрактов с UFX.com, Nissan и Nike Андрес ежегодно получает около $ 4 млн.

Футболист приумножает свой доход и благодаря собственному бизнесу. Андрес владеет технической компанией First Vision, брендом одежды Mikakus и винодельней Bodega Iniesta.

Поль Погба ($ 125 млн) — седьмое место



Фото: forzajuve.ru

Последние пять лет француз выходит на поле за «Манчестер Юнайтед». Английский клуб платит центральному полузащитнику около $ 28,5 млн за сезон. Еще $ 7,5 млн приносит футболисту коммерческое сотрудничество с брендами Adidas и PepsiCo. К слову, десятилетний контракт с Погба обошелся популярному производителю спортивной одежды в $ 42 млн.

Заработанные средства футболист тратит на свою страсть — автомобили. Поль владеет десятком машин премиум-класса, стоимость всей коллекции оценивается в $ 2 млн. Также француз владеет особняком в графстве Чешир (стоимостью около $ 4 млн) и домом в Майами (подробности сделки не раскрываются). Общее состояние французского футболиста оценивается в $ 125 млн.

Гарет Бэйл ($ 145 млн) — шестое место



Фото: bet-legal.ru

Гарет Бэйл перешел из «Тоттенхэма» в «Реал Мадрид» в 2013 году. Испанцы заплатили за футболиста около € 101 млн. В «Реале» нападающему платят $ 19,7 млн за сезон. Экс-команда иногда берет Бэйла в аренду, однако все полученные средства достаются клубу. Так, в 2020 году несколько матчей за «Тоттенхэм» принесли «Реалу» около € 10 млн. Сам Бэйл увеличивает свой доход за счет контрактов с такими брендами, как Adidas, EA Sports, Lucozade, BT Sport, Nissan Motor, Konami Foot Locker. В прошлом году рекламные акции принесли Бэйлу около $ 5,5 млн.

Свой заработок футболист вкладывает в недвижимость и бизнес. В 2020 году нападающий «Реала» запустил компанию Ellevens Esports, которая занимается развитием кибериндустрии. Общее состояние Бэйла оценивается в $ 145 млн.

Уэйн Руни ($ 170 млн) — пятое место



Фото: denverpost.com

Еще одна легенда мирового футбола, пятикратный чемпион Англии Уэйн Руни, в 2020 году перешел из американского клуба «Ди Си Юнайтед» в «Дерби Каунти» на позицию играющего тренера. По новому контракту ему обещали заплатить около $ 6,7 млн.

Половину сезона 2020–2021 спортсмен успешно совмещал выход на поле с наставнической деятельностью — провел 10 матчей и забил 1 мяч. В ноябре 2020 Руни предложили временно исполнять обязанности главного тренера «Дерби Каунти». В январе 2021 года британец завершил футбольную карьеру, но успел попасть в наш рейтинг самых богатых действующих футболистов. За тренерскую работу Руни обещали платить $ 3,5 млн в год.

Общее состояние спортсмена оценивается в $ 170 млн. Большую часть этих денег футболист заработал, выходя на поле за «Манчестер Юнайтед». Ежегодный доход мог достигать $ 27 млн (контракт с клубом + сделки с брендами). Большую часть средств Руни вложил в покупку недвижимости. В собственности футболиста особняк на 6 спален в графстве Чешир, квартира в Порт Шарлотт и вилла на острове Барбадос.

Ибрагимович ($ 190 млн) — четвертое место



Фото: hypebeast.com

В 2020 Златан Ибрагимович вернулся в футбольный клуб «Милан». Итальянцы оценили нападающего в € 6,5 млн, которые спортсмен получил за первый полноценный сезон. В апреле 2021 года шведский футболист решил продлить контракт с «Миланом». По новым условиям его зарплата составляет € 7 млн.

За всю футбольную карьеру Златан получал самые большие дивиденды от клуба «ПСЖ». В 2015 году французы заплатили шведскому нападающему $ 35,8 млн за сезон. Спонсорские контракты с Volvo Group и другими брендами принесли Златану еще $ 6 млн.

Общее состояние шведского форварда оценивается в $ 190 млн. Футболист вкладывает деньги в покупку недвижимости, а также приобретение машин. В собственности Златана три дома в Швеции (стоимостью $ 14 млн) и коллекция премиум-автомобилей и мотоциклов (стоимость самой дорогой модели — около $ 1,70 млн).

В 2016 году Златан попытался инвестировать средства в бизнес — открыл собственную линию одежды A-Z. Однако за два года компания потеряла больше $ 20 млн, и ее пришлось ликвидировать. В ноябре 2019 года швед приобрел 25% акций футбольного клуба «Хаммарбю», став его совладельцем.

Неймар ($ 200 млн) — третье место



Фото: tag24.de

Неймар несколько лет выступал за «Барселону», а в 2017 году перешел в клуб «ПСЖ». Французы заплатили за перспективного игрока $ 263 млн, СМИ назвали этот трансфер самым дорогим в мире. За 2020 год по контракту бразилец получил от «ПСЖ» $ 76 млн. Благодаря рекламным проектам с Panasonic, Air Jordan, L’Oreal, Gillette и Puma доход Неймара увеличился еще на $ 19 млн.

Футболист с 13 лет сотрудничал с брендом Nike. Производитель спортивной одежды отчислял Неймару около $ 9,5 млн за сезон. Однако в 2020 году Nike разорвал контракт с Неймаром из-за его скандального поведения в отношении одной из сотрудниц фирмы. Конкурирующий бренд Puma предложил свободному спортсмену представлять их марку за сумму в $ 30 млн в год.

Общее состояние футболиста оценивается в $ 200 млн. Неймар вкладывает средства в покупку недвижимости, автомобилей и воздушных судов. В собственности бразильца три особняка общей стоимостью $ 29,4 млн, самолет ($ 20,5 млн), вертолет ($ 15,3 млн) и коллекция машин ($ 2,7 млн).

Криштиану Роналду ($ 500 млн) — второе место



Фото: twimg.com

Легендарный нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду несколько лет подряд входит в список самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии журнала Forbes. За 2020 год португалец заработал $ 120 млн: $ 70 млн из них — оплата по контракту с клубом, $ 50 млн — доход от участия в рекламных кампаниях Nike, Clear Shampoo, Herbalife, DAZN, MTG, Unilever, Toyota, Emirates, Castrol, Samsung, Soccerade, Emporio Armani, Konami, Banco Espirito Santo и других брендов. Самую прибыльную сделку Роналду заключил с Nike. Согласно условиям договора, производитель спортивной одежды обязан пожизненно платить Криштиану $ 20 млн в год.

Общее состояние футболиста оценивается в $ 500 млн. Заработанные средства Роналду вкладывает в бизнес. У спортсмена есть собственный бренд CR7 (линейка одежды, нижнего белья, обуви и парфюмерии), сеть отелей, ресторанов, ночной клуб, фитнес-центр, бьюти-салон и прокат частных авиалайнеров. Суперзвезда мирового футбола также является фанатом автомобилей. По словам самого Криштиану, в его коллекции насчитывается около 17 моделей премиум-класса общей стоимостью около $ 24 млн.

Футболист также является самым популярным спортсменом в соцсетях. На его аккаунты в Instagram, Facebook и Twitter подписано более 500 млн человек.

Лионель Месси ($ 600 млн) — первое место



Фото: joinfo.com

Экс-звезда футбольного клуба «Барселона» постоянно борется с Роналду за звание самого высокооплачиваемого футболиста мира. В 2020 году Лионель Месси получил от «Барсы» $ 97 млн. Однако «слитый» в сеть четырехлетний контракт спортсмена ставит под сомнение эти цифры. В документе прописано, что при выполнении условий договора футболист получает за сезон $ 165 млн

Помимо зарплаты Месси зарабатывает на рекламных контрактах с брендами (Adidas, Anheuser Busch InBev, Gatorade, Hard Rock Cafe Inc., Jacob & Co, Ooredoo, Pepsi, Huawei, Lay’s, Mastercard, Pepsi, Hawkers). Участие в промокампании принесло аргентинцу $ 33 млн за 2020 год.

На данный момент общее состояние спортсмена оценивается в $ 600 млн. Судя по доступной информации об условиях нового контракта с «ПСЖ», Месси получит от клуба $ 41 млн «чистыми» за сезон + $ 30 млн бонус за заключение сделки. Часть зарплаты Месси будет получать в криптовалюте. На фоне новостей о трансфере токен «ПСЖ» подорожал на 160%.

Футбольный клуб тоже рассчитывает заработать на Месси. С появлением звездного новичка аккаунты соцсетей прибавили больше 6 млн подписчиков, а в первый день продажи мерча футболки с 30-м номером (новый номер Месси в «ПСЖ») размели за 20 минут.

Фаик Болкиах ($ 28 млрд) — богач по крови



Фото: zen.yandex.ru

Самый богатый футболист в мире оказался вне нашего рейтинга. Таким титулом СМИ наградили полузащитника клуба «Маритиму» Фаика Болкиаха. 22-летний игрок молодежного клуба действительно голубых кровей. Дядя Фаика, Хассанал Болкиах, — правящий султан Брунея, а отец, Джеффри Болкиах, — принц Брунея. Состояние султана оценивается в $ 28 млрд, однако сам Фаик далеко не первый в очереди к внушительному наследству — у футболиста 17 братьев и сестер. По данным СМИ, зарплата Фаика составляет около $ 1000 в неделю.

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