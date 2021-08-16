В Афганистане с приходом талибов закрылось более 90 СМИ

В среду афганские официальные лица заявили, что большинство медиа находятся в провинциях, в которых действует «Талибан».





Только в южной части Гильменда из-за ожесточенных боев в столице провинции закрылись 12 радиостанций и четыре телеканала, сообщили официальные лица и журналисты в Лашкаре Гахе.





«Люди не могут выходить из своих домов», - сказал Сифатулла Захиди, основатель Sukoon Radio в провинции Гильменд. «В качестве меры безопасности мы прекратили вещание за два дня до того, как боевые действия распространились на район города, где расположена наша станция».





Голосу Америки », что большинство журналистов работают из дома. Захиди, который также является репортером кабульского 1TV, сказал «», что большинство журналистов работают из дома.





«Как репортер, я должен идти и делать репортажи с передовой, но я не могу», - сказал он. «Бои идут [в городе]. Пули идут отовсюду. Летают ракеты, идут авиаудары».





По словам Захиди, боевые действия серьезно повредили офисы Sukoon Radio. «Общая приблизительная стоимость ущерба может составить около 20 000 долларов», - сказал он.





Азиз Ахмад Шафи, журналист-фрилансер, проработавший в Гильменде последние 15 лет, сказал «Голосу Америки», что журналисты также ограничены в своих передвижениях. Они не могут выезжать в другие районы провинции, если не согласуют с Талибаном.





«Талибан сказал нам связаться с ними, если мы хотим куда-то поехать», - сказал Шафи, добавив, что два журналиста, которые хотели покинуть город в начале этого месяца, были задержаны.





К счастью, «после того, как мы связались с талибами, они были освобождены», - сказал он.





Талибан все еще держит одного журналиста. Нематулла Хемат, который работает на Gharghasht TV, был похищен из своего дома в Лашкаргахе 9 августа.





По словам Шафи, коллеги журналистов контактируют с талибами, пытаясь выступить посредником. «Дай Бог, его скоро отпустят».