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Трактор опрокинулся на МКАД - есть пострадавшие
Источник материала: БелТА16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трактор опрокинулся на МКАД - есть пострадавшие, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Дорожный инцидент произошел сегодня около 16.30. По предварительной информации, водитель грузового Renault ехал по внутреннему кольцу МКАД со стороны ул.Ф.Скорины в направлении ул.Илимской и столкнулся с трактором, который от удара опрокинулся.
Оба водителя и пассажир трактора доставлены в медицинское учреждение.
На месте происшествия работают сотрудники отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска, обстоятельства аварии устанавливаются.-0-
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По предварительной информации, водитель грузового Renault ехал по внутреннему кольцу МКАД со стороны ул.Ф.Скорины в направлении ул.Илимской и столкнулся с трактором.
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