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Трактор опрокинулся на МКАД - есть пострадавшие

16.08.2021 18:57 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трактор опрокинулся на МКАД - есть пострадавшие, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Дорожный инцидент произошел сегодня около 16.30. По предварительной информации, водитель грузового Renault ехал по внутреннему кольцу МКАД со стороны ул.Ф.Скорины в направлении ул.Илимской и столкнулся с трактором, который от удара опрокинулся.

Оба водителя и пассажир трактора доставлены в медицинское учреждение.

На месте происшествия работают сотрудники отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска, обстоятельства аварии устанавливаются.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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По предварительной информации, водитель грузового Renault ехал по внутреннему кольцу МКАД со стороны ул.Ф.Скорины в направлении ул.Илимской и столкнулся с трактором.
 
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