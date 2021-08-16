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Журналистка CNN надела хиджаб и вела трансляцию на фоне талибов, кричащих "смерть Америке"

16.08.2021 19:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Еще вчера репортажи из Афганистана Клариса Уорд вела в обычной одежде с открытым лицом, а сегодня, 16 августа, она сменила одежду.



Журналистка CNN Клариса Уорд сменила внешний вид после полного захвата власти Талибаном в Афганистане. Она вела репортаж перед зданием посольства на фоне талибов, которые выкрикивали "смерть Америке".

По словам Уорд, как только они покинули свой лагерь, сразу же становится понятно, кто контролирует Кабул. Город с населением в 6 млн человек был взят в считанные часы и практически без единого выстрела. Талибы заявили журналистке, что они здесь находятся, чтобы навести порядок и законность. Также они выкрикивали антиамериканские лозунги.

При этом одежда журналистки изменилась. Еще вчера она делала репортажи с отрытым лицом и без хиджаба. А сегодня, 16 августа, вышел репортаж, в котором она одета в черную паранджу, закрывающей волосы, шею, оставляя открытым только лицо.

Отметим, что талибы заявляли, что афганские женщины будут обязаны закрывать лицо, но при этом они смогут сами ходить по улицам, а также работать и получать образование. Также они обещают не препятствовать работе журналистов, разрешая им критиковать кого угодно, но без "подрыва репутации".

Напомним, президент Афганистана передаст власть Талибану. Вчера, 15 августа, они заняли Кабул и заявили о завершении военных действий. В США заявили, что они добились своих целей в Афганистане.
 
 
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Еще вчера репортажи из Афганистана Клариса Уорд вела в обычной одежде с открытым лицом, а сегодня, 16 августа, она сменила одежду.
 
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