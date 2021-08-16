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Алесин: Лукашенко выполнит свои обязательства в рамках ОДКБ
Источник материала: Партизан
Белорусских военных отправят на афганскую границу. Миротворческий контингент может составить от несколько сотен до полутора тысяч человек, заявил "Белорусскому партизану" военный эксперт Александр Алесин.
- Талибан совершил триумфальное шествие по Афганистану, в считанные дни захватив власть в стране. Какие риски и угрозы для Беларуси несет ситуация в Афганистане?
- На поверхности лежит участие Беларуси в оперативных силах коллективного развертывания ОДКБ. В эти силы страна обязана выделить определенный контингент. Раньше было так: одну армейскую бригаду, одну милицейскую бригаду, а силы МЧС, Следственный комитет, работников прокуратуры – в случае необходимости для оказания правовой помощи.
Лукашенко очень долго сопротивлялся выделению белорусских военных и сотрудников МВД, ссылаясь на положение Конституции, запрещающее посылать белорусских военнослужащих для участия в любых военизированных операциях за пределами страны. А потом Россия «уломала» с помощью экономических рычагов.
Прежде всего ОДКБ – проект, направленный на поддержку союзников России в Центральной Азии против угрозы из Афганистана. Около 30 лет назад, когда создавалась ОДКБ, можно было прогнозировать, что исламский радикализм выплеснется за пределы Афганистана.
Естественное направление его движения – бывшие советские республики Центральной Азии. Ситуация, когда «Талибан» - наиболее радикальное ортодоксальное течение - пришел к власти, грозит республикам Центральной Азии большим потоком беженцев, которых необходимо принять, обустроить, накормить-напоить.
Ясно, что Беларусь окажет гуманитарную помощь силами МЧС, возможно, медицинским персоналом, службами по налаживанию водоснабжения. Это первое, и наиболее безобидное следствие.
Талибан, вслед за сирийскими ортодоксами, может объявить халифат, что означает взятие под контроль всего мусульманского мира, вернее – доступной ее части.
Правда, мы пока не знаем аппетиты Талибана. А это значит, что под угрозой окажутся достаточно светские режимы Центральной Азии, большинство из которых держатся за счет подпитки из России. Разве только Узбекистан, Казахстан являются исключением, а вот Туркменистан, Таджикистан, Кыргызстан – возможное поле будущей битвы.
Если этим режимам будет угрожать Талибан, то согласно положениям ОДКБ, белорусские контингенты могут быть направлены туда для защиты конституционного строя. Это наиболее неприятный риск для Беларуси.
А поскольку Минск заявляет, что является верным союзником, то, возможно, придется посылать туда наших ребят, которые будут выполнять там полицейские, миротворческие функции, связанные с риском для жизни.
- По сути второй Афган?
- Не второй Афган. Афганцы воевали на своей территории, вокруг своих кишлаков. Если они решатся перейти на территорию соседних стран, то это обстоятельство если и не облегает, то упрощает задачи. Думаю, Казахстан, Узбекистан не заинтересованы в распространении исламского радикализма. Они имеют достаточно сильные оснащенные Вооруженные силы, и их участие наряду с россиянами будет решающим.
Контингент Беларуси может составить от нескольких сотен до полутора тысячи военнослужащих.
Установлен порядок: в горячие точки направляются только военнослужащие контрактной службы, написавшие личные заявления на имя президента и получившие его личное одобрение.
Россия пока не приняла решение – признавать ли режим Талибана. Но Талибан, насколько можно судить, не хочет столкновений с Россией, он взял на себя охрану посольства Российской Федерации. Я так понимаю, политическое крыло Талибана сегодня не хочет столкновений как с Российской Федерацией, так и контингентами ОДКБ.
Это несколько обнадеживает, но мы не знаем политическую структуру этого движения; после победы внутри самого движения будет расслоение, начнется борьба за власть.
- Поток беженцев до Беларуси достанет?
- Турция вроде готова принять поток беженцев. Беларусь все-таки далековато и будет много препятствий на пути беженцев. Если иракцы пользуются современными средствами передвижения – авиацией, в этом задействованы коммерческие проекты – авиакомпании Ирака, то у афганцев появятся проблемы – авиацию уже контролируют талибы.
Возможно, в Беларуси появятся афганские беженцы, но, наверное, немного.
- Как скажется ситуация в Афганистане на политической судьбе Лукашенко?
- Думаю, Лукашенко не рискнет не выполнять свои обязательства в рамках ОДКБ, потому что Россия может намекнуть на прекращение помощи в условиях западных санкций. Лукашенко в рамках ОДКБ будет выполнять свои обязательства.
Если приход к власти Талибана не повлечет большого военного конфликта, не вызовет потерь, которые не вызовут в Беларуси возмущение, то я не вижу, как ситуация в Афганистане повлияет на его политическую судьбу.
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Белорусских военных отправят на афганскую границу. Миротворческий контингент может составить от несколько сотен до полутора тысяч человек, заявил "Белорусскому...
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