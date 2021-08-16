Алесин: Лукашенко выполнит свои обязательства в рамках ОДКБ

- Талибан совершил триумфальное шествие по Афганистану, в считанные дни захватив власть в стране. Какие риски и угрозы для Беларуси несет ситуация в Афганистане?





- На поверхности лежит участие Беларуси в оперативных силах коллективного развертывания ОДКБ. В эти силы страна обязана выделить определенный контингент. Раньше было так: одну армейскую бригаду, одну милицейскую бригаду, а силы МЧС, Следственный комитет, работников прокуратуры – в случае необходимости для оказания правовой помощи.





Лукашенко очень долго сопротивлялся выделению белорусских военных и сотрудников МВД, ссылаясь на положение Конституции, запрещающее посылать белорусских военнослужащих для участия в любых военизированных операциях за пределами страны. А потом Россия «уломала» с помощью экономических рычагов.





Прежде всего ОДКБ – проект, направленный на поддержку союзников России в Центральной Азии против угрозы из Афганистана. Около 30 лет назад, когда создавалась ОДКБ, можно было прогнозировать, что исламский радикализм выплеснется за пределы Афганистана.





Естественное направление его движения – бывшие советские республики Центральной Азии. Ситуация, когда «Талибан» - наиболее радикальное ортодоксальное течение - пришел к власти, грозит республикам Центральной Азии большим потоком беженцев, которых необходимо принять, обустроить, накормить-напоить.





Ясно, что Беларусь окажет гуманитарную помощь силами МЧС, возможно, медицинским персоналом, службами по налаживанию водоснабжения. Это первое, и наиболее безобидное следствие.





Талибан, вслед за сирийскими ортодоксами, может объявить халифат, что означает взятие под контроль всего мусульманского мира, вернее – доступной ее части.





Правда, мы пока не знаем аппетиты Талибана. А это значит, что под угрозой окажутся достаточно светские режимы Центральной Азии, большинство из которых держатся за счет подпитки из России. Разве только Узбекистан, Казахстан являются исключением, а вот Туркменистан, Таджикистан, Кыргызстан – возможное поле будущей битвы.





Если этим режимам будет угрожать Талибан, то согласно положениям ОДКБ, белорусские контингенты могут быть направлены туда для защиты конституционного строя. Это наиболее неприятный риск для Беларуси.





возможно, придется посылать туда наших ребят, которые будут выполнять там полицейские, миротворческие функции, связанные с риском для жизни. А поскольку Минск заявляет, что является верным союзником, то,





- По сути второй Афган?





- Не второй Афган. Афганцы воевали на своей территории, вокруг своих кишлаков. Если они решатся перейти на территорию соседних стран, то это обстоятельство если и не облегает, то упрощает задачи. Думаю, Казахстан, Узбекистан не заинтересованы в распространении исламского радикализма. Они имеют достаточно сильные оснащенные Вооруженные силы, и их участие наряду с россиянами будет решающим.





Контингент Беларуси может составить от нескольких сотен до полутора тысячи военнослужащих.





Установлен порядок: в горячие точки направляются только военнослужащие контрактной службы, написавшие личные заявления на имя президента и получившие его личное одобрение.





Россия пока не приняла решение – признавать ли режим Талибана. Но Талибан, насколько можно судить, не хочет столкновений с Россией, он взял на себя охрану посольства Российской Федерации. Я так понимаю, политическое крыло Талибана сегодня не хочет столкновений как с Российской Федерацией, так и контингентами ОДКБ.





Это несколько обнадеживает, но мы не знаем политическую структуру этого движения; после победы внутри самого движения будет расслоение, начнется борьба за власть.





- Поток беженцев до Беларуси достанет?





- Турция вроде готова принять поток беженцев. Беларусь все-таки далековато и будет много препятствий на пути беженцев. Если иракцы пользуются современными средствами передвижения – авиацией, в этом задействованы коммерческие проекты – авиакомпании Ирака, то у афганцев появятся проблемы – авиацию уже контролируют талибы.





Возможно, в Беларуси появятся афганские беженцы, но, наверное, немного.





- Как скажется ситуация в Афганистане на политической судьбе Лукашенко?





- Думаю, Лукашенко не рискнет не выполнять свои обязательства в рамках ОДКБ, потому что Россия может намекнуть на прекращение помощи в условиях западных санкций. Лукашенко в рамках ОДКБ будет выполнять свои обязательства.





Если приход к власти Талибана не повлечет большого военного конфликта, не вызовет потерь, которые не вызовут в Беларуси возмущение, то я не вижу, как ситуация в Афганистане повлияет на его политическую судьбу.



