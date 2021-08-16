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Власти внесли телеграм-канал Girls Power Belarus в список экстремистских
Источник материала: Навiны
Телеграм-канал Girls Power Belarus, объединивший протестующих женщин, внесен в список экстремистских.
Согласно Республиканскому списку экстремистских материалов на сайте Мининформа, решение признать материалы канала экстремистскими принял 6 августа суд Центрального района Минска.
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Телеграм-канал Girls Power Belarus, объединивший протестующих женщин, внесен в список экстремистских.
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