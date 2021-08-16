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Власти внесли телеграм-канал Girls Power Belarus в список экстремистских

16.08.2021 19:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Телеграм-канал Girls Power Belarus, объединивший протестующих женщин, внесен в список экстремистских.

Власти внесли телеграм-канал Girls Power Belarus в список экстремистских
Источник: t.me/bel_girls

Согласно Республиканскому списку экстремистских материалов на сайте Мининформа, решение признать материалы канала экстремистскими принял 6 августа суд Центрального района Минска.

 
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Телеграм-канал Girls Power Belarus, объединивший протестующих женщин, внесен в список экстремистских.
 
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