ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Платежная система UnionPay объявила о расширении эквайринговой сети в Беларуси

16.08.2021 19:33 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Платежная система Китая UnionPay International (UPI) объявила о завершении интеграции банкоматной и POS-сети с ОАО «Белагропромбанк», одним из крупнейших банков Беларуси, в результате чего UPI значительно увеличила охват своей эквайринговой сети в стране.

Как отмечается в сообщении платежной компании, UPI стремится к расширению возможностей своих услуг, развивая платежную сеть в Беларуси. В настоящее время прием карты UnionPay обеспечен более чем в 65% банкоматов и терминалов торгово-сервисных предприятий, при этом в большинстве POS-терминалов обеспечен прием бесконтактных платежей QuickPass.

Развитие UnionPay в Беларуси обеспечивается активной поддержкой локальных партнеров UPI, в том числе прочным партнерством с большинством крупных банков, таких как «Белгазпромбанк», который с 2019 года выпускает бесконтактные карты UnionPay на белорусском рынке. UPI ожидает, что еще больше финансовых учреждений и торговых предприятий присоединятся к UnionPay.

Кроме того, UPI совместно с «Белгазпромбанком» запустили cashback-кампанию, направленную на рост эмиссии новых карт UnionPay. По условиям акции при оплате картой UnionPay, оформленной в «Белгазпромбанке» с 12 июля до конца сентября 2021 года, держатели таких карт получат cashback в размере 5% от любой суммы безналичной операции, но не более 150 рублей в месяц. Держатели карт UnionPay, оформленных до 12 июля, также смогут рассчитывать на cashback — 2%, но не более 100 рублей в месяц.

UnionPay — международная платежная система, основанная в 2002 году. В настоящее время сеть приема платежей UnionPay расширилась до 180 стран и регионов, а 70 стран и регионов выпустили карты UnionPay. На белорусском рынке China UnionPay Co., Ltd представлена с 2011 года.

В 2018 году Нацбанк рекомендовал белорусским банкам развивать отношения с системой UnionPay. Рекомендация последовала после того, как к регулятору обратилось посольство Беларуси в Китае, которое посчитало, что белорусским банкам следует расширять взаимодействие с азиатским финансовым рынком. Наряду с внедрением в стране платежной системы UnionPay посольство Беларуси в Китае тогда предложило вывести на белорусский рынок платежные сервисы Alipay и WeChat.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Платежная система Китая UnionPay International (UPI) объявила о завершении интеграции банкоматной и POS-сети с ОАО «Белагропромбанк», одним из крупнейших банков Беларуси, в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Игорь Тур: мне нравится термин «коллективный Лукашенко», то есть электоральное большинство
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

15.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by