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Новости экономики за 16.08.2021
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. С какой целью объединяют усилия белорусская и египетская товарные биржи? Какую сумму Министерство финансов выделит на дополнительное повышение зарплат бюджетникам и когда вступят в силу новые правила торговли на рынках?
БЕЛОРУССКИЕ БАНКИ ГОТОВЫ ОПЛАЧИВАТЬ СТУДЕНТАМ ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В УЧРЕЖДЕНИЯХ СТРАНЫ
Белорусские банки готовы оплачивать студентам первое высшее образование в учреждениях страны. Льготный кредит можно получить при обучении в государственных вузах.
Займы выдают и на обучение в аспирантуре и докторантуре. Целевые кредиты можно потратить только на образование. Для этого нужно поступить в вуз, а после пойти в банк и получить кредит на учебу. Банк в свою очередь перечислит средства на счет указанного вуза.
Помимо целевых кредитов на обучение есть еще и льготные, и обычные. Среди льгот – отсрочка погашения части кредита до окончания учебы и пониженная кредитная ставка.
МАСШТАБНАЯ БЕЛОРУССКАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕНА НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ В АРМЕНИИ
Экспозиция белорусских производителей Made in Belarus будет представлена на международной выставке ARMENIA EXPO. Более 20 белорусских предприятий различных отраслей представят в Ереване свои лучшие новинки, адаптированные под предпочтения и потребности армянских партнеров.
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Новости Беларуси. С какой целью объединяют усилия белорусская и египетская товарные биржи? Какую сумму Министерство финансов выделит на дополнительное повышение...
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