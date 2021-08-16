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В Беларуси выделят 206 млн рублей для дополнительного повышения зарплат бюджетникам. Куда направят деньги?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Министерство финансов выделит из резервного фонда Президента Беларуси 206 миллионов рублей на финансирование расходов, связанных с дополнительным повышением зарплаты работников бюджетных организаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Деньги передадут нескольким структурам – республиканскому госпиталю и областным медслужбам Департамента финансов и тыла МВД, республиканским научно-практическим центрам, войсковым частям и медучреждениям Минобороны, ряду учреждений здравоохранения республиканского уровня.
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В Беларуси выделят 206 млн рублей для дополнительного повышения зарплат бюджетникам. Куда направят деньги?
Новости Беларуси. Министерство финансов выделит из резервного фонда Президента Беларуси 206 миллионов рублей на финансирование расходов, связанных с...
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