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В Беларуси выделят 206 млн рублей для дополнительного повышения зарплат бюджетникам. Куда направят деньги?

16.08.2021 19:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Министерство финансов выделит из резервного фонда Президента Беларуси 206 миллионов рублей на финансирование расходов, связанных с дополнительным повышением зарплаты работников бюджетных организаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из казны 18,6 миллионов рублей направят госорганам, остальные 188 миллионов – в областные бюджеты.

В Беларуси выделят 206 млн рублей для дополнительного повышения зарплат бюджетникам. Куда направят деньги?

Деньги передадут нескольким структурам – республиканскому госпиталю и областным медслужбам Департамента финансов и тыла МВД, республиканским научно-практическим центрам, войсковым частям и медучреждениям Минобороны, ряду учреждений здравоохранения республиканского уровня.

О других новостях экономики за 16 августа читайте здесь.

 
 
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Новости Беларуси. Министерство финансов выделит из резервного фонда Президента Беларуси 206 миллионов рублей на финансирование расходов, связанных с...
 
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