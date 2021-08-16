ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Игорь Тур: мне нравится термин «коллективный Лукашенко», то есть электоральное большинство

16.08.2021 19:35 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Год спустя после первого митинга в поддержку Президента на площади Независимости, где Александр Лукашенко откровенно обратился к белорусам. Пророчества тогда и реальность сейчас. А также «Большой разговор с Президентом» – конкретные посылы и междустрочие – в политическом ток-шоу «По существу».

Алена Сырова, СТВ:
Наверняка люди хотели выйти и высказать свою позицию. По крайней мере потому, что на некоторый период образовался вакуум и почему-то казалось, что ты один. Если бы этот митинг не состоялся?

Игорь Тур: мне нравится термин «коллективный Лукашенко», то есть электоральное большинство

Игорь Тур, политический обозреватель ЗАО «Второй национальный телеканал»:
Важная часть митинга, который был год назад, помимо того, что было ограничение из-за ковида достаточно логичное, мне очень нравится термин, которым мы сейчас активно пользуемся – «коллективный Лукашенко» – то есть электоральное большинство. Есть в этом ряд особенностей, которые, возможно, нам в прошлом году помешали, а именно: люди хотят высказаться, но за много лет привыкли ждать команды. На самом низком уровне команды от среднего не было – ну, тогда не идем. На среднем уровне – ну, верха не сказали собираться, значит, наверное, мы не собираемся.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
И журналисты ведь на тот момент немножко подвисли, потому что мы этого не ожидали. Такое состояние отрешенности, все просто отпустили, и оно шло, шло, шло.

Игорь Тур:
Именно вот этот митинг показал, что, в принципе, можно все. Если это ради интересов страны, можно собираться людям на митинги, выражать свою позицию. Можно собраться, сделать автопробег, журналистам можно быть смелее.

Игорь Тур: мне нравится термин «коллективный Лукашенко», то есть электоральное большинство

Алена Сырова:
Но если бы этого митинга не было, мы бы могли чувствовать себя потом – 17,18,19-го – так же уверенно? Разговаривали ли бы мы с нашими оппонентами с таких же позицию?

Игорь Тур:
Нет, как раз митинг и положил начало, образ того «можно».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Год спустя после первого митинга в поддержку Президента на площади Независимости, где Александр Лукашенко откровенно обратился к белорусам....
 
Новости дня
Новости разные
 
Дайджест дорожных происшествий
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

15.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by