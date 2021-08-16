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Взрыв в отеле в Барселоне: проходит эвакуация постояльцев
Источник материала: ОНТ
В Барселоне после взрыва в отеле эвакуируют его постояльцев.
Гостиница находится в центре города рядом с пешеходным бульваром Рамбла. К этому часу информации о пострадавших и разрушениях нет. Полиция расследует происшествие. Пока произошедшее не связывают с терактом. Предварительно, в здание с улицы залетела петарда, сильный звук переполошил постояльцев и сотрудников отеля. В целях безопасности на месте дежурят пожарные.
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В Барселоне после взрыва в отеле эвакуируют его постояльцев. Гостиница находится в центре города рядом с пешеходным бульваром Рамбла. К этому часу информации о...
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