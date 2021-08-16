ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Взрыв в отеле в Барселоне: проходит эвакуация постояльцев

16.08.2021 19:39 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Взрыв в отеле в Барселоне: проходит эвакуация постояльцев

В Барселоне после взрыва в отеле эвакуируют его постояльцев.

Гостиница находится в центре города рядом с пешеходным бульваром Рамбла. К этому часу информации о пострадавших и разрушениях нет. Полиция  расследует происшествие. Пока произошедшее не связывают с терактом. Предварительно, в здание с улицы залетела петарда, сильный звук переполошил постояльцев и сотрудников отеля. В целях безопасности на месте дежурят пожарные. 

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Барселоне после взрыва в отеле эвакуируют его постояльцев. Гостиница находится в центре города рядом с пешеходным бульваром Рамбла. К этому часу информации о...
 
Новости дня
Новости разные
 
Правозащитники признали Игоря Лещеню политзаключенным
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

15.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by