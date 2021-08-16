ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Украине продолжают обсуждать итоги «Большого разговора» с Лукашенко

16.08.2021 19:39 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Ценности и подходы. Эксперты продолжают обсуждать итоги «Большого разговора» у Президента. В Украине тезисы и затронутые темы (а вопросы касались и отношений с Киевом) до сих пор в лидерах новостной повестки дня. В частности, во время общения с журналистами и экспертами наш Президент отметил, что если бы он и пересек границу с соседней страной, то без оружия и только для того, чтобы восстановить славянское единство.

Очевидно поэтому Александр Лукашенко в Украине – самый популярный и поддерживаемый иностранный политик. Вот фрагмент ток-шоу телеканала «Украина-24».

Подробности смотрите в видеоинформации.


Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ценности и подходы. Эксперты продолжают обсуждать итоги «Большого разговора» у Президента. В Украине тезисы и затронутые темы (а вопросы касались и отношений с...
 
Новости дня
Новости разные
 
Правозащитники признали Игоря Лещеню политзаключенным
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

15.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by