В Украине продолжают обсуждать итоги «Большого разговора» с Лукашенко

Источник материала: ОНТ

Ценности и подходы. Эксперты продолжают обсуждать итоги «Большого разговора» у Президента. В Украине тезисы и затронутые темы (а вопросы касались и отношений с Киевом) до сих пор в лидерах новостной повестки дня. В частности, во время общения с журналистами и экспертами наш Президент отметил, что если бы он и пересек границу с соседней страной, то без оружия и только для того, чтобы восстановить славянское единство.

Очевидно поэтому Александр Лукашенко в Украине – самый популярный и поддерживаемый иностранный политик. Вот фрагмент ток-шоу телеканала «Украина-24».

Подробности смотрите в видеоинформации.





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