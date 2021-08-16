Кот настойчиво мяукал и спас от смерти пожилую хозяйку

Источник материала: ОНТ

В графстве Корнуолл (Великобритания) настойчивое мяуканье кота спасло от смерти его пожилую хозяйку. На необычную историю обращает внимание Unilad.

83-летняя женщина потеряла сознание и упала в овраг. Вскоре один из местных жителей обратил внимание на кота пенсионерки, животное отчаянно мяукало, находясь возле места падения хозяйки.

Соседи не могли подобраться к пострадавшей и вызвали спасателей. Пенсионерку успешно извлекли из крутого оврага. На вертолете женщину доставили в больницу. Состояние британки смогли стабилизировать.

Местная полиция уточнила, что женщина упала с 20-метровой высоты и была спасена благодаря мяуканью кота.

Фото: Bodmin Police/Facebook

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