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Кот настойчиво мяукал и спас от смерти пожилую хозяйку
Источник материала: ОНТ
В графстве Корнуолл (Великобритания) настойчивое мяуканье кота спасло от смерти его пожилую хозяйку. На необычную историю
83-летняя женщина потеряла сознание и упала в овраг. Вскоре один из местных жителей обратил внимание на кота пенсионерки, животное отчаянно мяукало, находясь возле места падения хозяйки.
Соседи не могли подобраться к пострадавшей и вызвали спасателей. Пенсионерку успешно извлекли из крутого оврага. На вертолете женщину доставили в больницу. Состояние британки смогли стабилизировать.
Местная полиция уточнила, что женщина упала с 20-метровой высоты и была спасена благодаря мяуканью кота.
Фото: Bodmin Police/Facebook
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В графстве Корнуолл (Великобритания) настойчивое мяуканье кота спасло от смерти его пожилую хозяйку. На необычную историю обращает внимание Unilad. 83-летняя женщина...
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