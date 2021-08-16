Об этих полезных свойствах фиников мало кто знает! Хватает несколько штук!

Источник материала: ОНТ

Плоды финиковой пальмы в течение многих тысячелетий употребляли в пищу жители Ближнего Востока и Африки. Некоторые исследователи уверяют, что Родина растения – Персидский залив, другие склоняются к версии, что финики выращивали еще за 6 тысяч лет до нашей эры на Аравийском полуострове. Какую же пользу может нам принести экзотический фрукт?

Чем полезны сушеные финики



Фото: lifehacker.ru

Финики содержат большое количество меди, железа, цинка, магния, калия и кальция. Насыщены они и витаминами А, С, В1, В2, В6. Кроме того, в этих фруктах содержится 23 аминокислоты, которых мы не найдем в других плодах. Высокая калорийность (274 ккал) не станет помехой для худеющих: финики в небольшом количестве можно употреблять с чаем или кофе вместо сладостей.



Фото: firestock.ru

Употребляя плоды финиковой пальмы, мы повышаем сопротивляемость организма и его способность справляться с вирусами и заболеваниями. Фрукты обладают общеукрепляющим свойствами: снабжают организм энергией, помогают бороться с анемией и гипертонией, улучшают работу мозга, сердца, печени и почек, облегчают кашель и способствуют выведению мокроты.

Финики содержат много клетчатки, поэтому бывают полезны при запоре. Врачи рекомендуют вводить эти фрукты в рацион беременным и кормящим женщинам, чтобы укрепить мышцы матки, снизить вероятность кровотечений, облегчить родовую деятельность и повысить качество молока. Финики не содержат холестерин, помогают стабилизировать уровень глюкозы в крови, улучшают состояние сосудов.

Кому противопоказаны финики



Фото: aa-expert.ru

Аллергия на финики встречается редко. Однако при употреблении полезных плодов мы можем столкнуться такими неприятностями, как вздутие живота, диарея, нарушения работы ЖКТ. При сахарном диабете лучше полностью отказаться от сушеных фруктов из-за высокого содержания углеводов, а здоровым людям можно съедать не более 15 сушеных плодов в день.

Использование в кулинарии



Фото: happywaytravel.com

Применение фиников в кулинарии ограничивается только нашей фантазией: мы можем готовить из сладких фруктов финиковый мед и сахар, использовать их в самых оригинальных рецептах. Лучшие вкусовые сочетания получаются с йогуртом, молочными продуктами, различными салатами, блюдами с рисом и мясом. Можно добавлять фрукты в десерты и домашнюю выпечку, комбинировать с сыром, орехами, шоколадом. Советуем попробовать также компот и кисель из фиников.

Как правильно выбирать и употреблять плоды



Фото: storecalc.com

Оцениваем внешний вид перед покупкой: фрукты не должны иметь запах брожения и механических повреждений. Спелые финики отличаются темно-коричневым ровным окрасом. Светло-коричневые оттенки сообщают о незрелости плодов.

Финики, которые были высушены в печи, становятся липкими, на них появляются трещины, кожица отслаивается. У качественного сухофрукта кожура будет цельной и матовой. Максимальное количество витаминов и минералов сохраняют плоды с косточкой, поэтому лучше выбирать именно их.

Перед употреблением рекомендуем тщательно промыть финики или замочить их на несколько минут, чтобы избавиться от лишнего сахара. Учитывая высокую калорийность, есть полезные сухофрукты лучше в первой половине дня.

Фото обложки: style.rbc.ru

По материалам сайта ria.ru

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