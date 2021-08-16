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Авторская программа Игоря Тура «Пропаганда» в 21:15 стартует на ОНТ
Источник материала: ОНТ
«Большой разговор» – среди тем премьеры на ОНТ. Сегодня стартует авторская еженедельная программа нашего политического обозревателя Игоря Тура. Она получила слегка провокационное название «Пропаганда».
Это не единственная премьера. Главные события в стране и мире обсуждаются с экспертами на YouTube-канале «Главный.Тур». Первый стрим
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«Большой разговор» – среди тем премьеры на ОНТ. Сегодня стартует авторская еженедельная программа нашего политического обозревателя Игоря Тура. Она получила...
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