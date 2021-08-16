Авторская программа Игоря Тура «Пропаганда» в 21:15 стартует на ОНТ

Источник материала: ОНТ

«Большой разговор» – среди тем премьеры на ОНТ. Сегодня стартует авторская еженедельная программа нашего политического обозревателя Игоря Тура. Она получила слегка провокационное название «Пропаганда».





Это не единственная премьера. Главные события в стране и мире обсуждаются с экспертами на YouTube-канале «Главный.Тур». Первый стрим прошел в субботу и вызвал живой интерес в интернете и среди экспертов. Темой стал «Большой разговор» с Президентом. Также в фокусе - консолидация белорусского общества, интеграция с Россией, украинский вопрос и многое другое. Итак, премьера «Пропаганды» Игоря Тура в 21:15 - сразу после выпуска новостей.

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