Талибы в Афганистане: местные жители пытаются покинуть страну, многие обвиняют в случившемся США

Источник материала: ОНТ

В аэропорту Кабула растет количество жертв. Пытаясь покинуть страну, местные жители привязывают себя к шасси самолетов.





Эти кадры шокируют весь мир. Несколько человек погибли, упав с воздушного суда набирающего высоту. Вылета из страны ожидают около сотни тысяч человек, но все рейсы из афганской столицы отменены. В воздух поднимаются лишь военные самолеты, которые толпа пытается брать штурмом. В ответ военные США открывают огонь. Ситуация в Афганистане чрезвычайная. После захвата власти «Талибан» выпустил из тюрем радикальных исламистов. Повсюду – беспорядки, мародерство и хаос. Мирные жители бегут из страны. В сложившейся ситуации многие обвиняют США отмечая, что Вашингтон, уйдя из Афганистана, отдал регион на откуп исламистам.

Страны Запада уже готовятся к росту числа беженцев. В правящей партии Германии заявили, что ситуация в Афганистане – самый крупный провал в истории НАТО. При этом, западные страны не намерены возвращать свой военный контингент в Афганистан, а также отказываются от всякого сотрудничества с новыми властями. Напомним, законное правительство Афганистана в полном составе ушло в отставку. Повстанцы заявили, что вскоре объявят страну Исламским Эмиратом.

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