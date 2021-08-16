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Талибы в Афганистане: местные жители пытаются покинуть страну, многие обвиняют в случившемся США
Источник материала: ОНТ
В аэропорту Кабула растет количество жертв. Пытаясь покинуть страну, местные жители привязывают себя к шасси самолетов.
Страны Запада уже готовятся к росту числа беженцев. В правящей партии Германии заявили, что ситуация в Афганистане – самый крупный провал в истории НАТО. При этом, западные страны не намерены возвращать свой военный контингент в Афганистан, а также отказываются от всякого сотрудничества с новыми властями. Напомним, законное правительство Афганистана в полном составе ушло в отставку. Повстанцы заявили, что вскоре объявят страну Исламским Эмиратом.
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В аэропорту Кабула растет количество жертв. Пытаясь покинуть страну, местные жители привязывают себя к шасси самолетов. Эти кадры шокируют весь мир. Несколько...
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