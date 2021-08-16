|
Дизайнер создал безумную анимацию со спичками и прославился в Сети
Источник материала: ОНТ
Японский дизайнер Окадзаки Томохиро создал работу «Спички» и
Ролик длительностью почти 7,5 минуты состоит из фрагментов, ранее
Окадзаки помимо спичек использовал в своей работе нитки, бумагу, карандаши и другие подручные предметы.
Видео японского дизайнера было с восторгом встречено пользователями соцсетей. Люди называют Томохиро «волшебником», а его проект – «феноменальным».
Фото: oo_kk_aa/Instagram
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Японский дизайнер Окадзаки Томохиро создал работу «Спички» и опубликовал видео на YouTube. Ролик длительностью почти 7,5 минуты состоит из фрагментов, ранее...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)