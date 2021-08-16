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Дизайнер создал безумную анимацию со спичками и прославился в Сети

16.08.2021 19:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Дизайнер создал безумную анимацию со спичками и прославился в Сети

Японский дизайнер Окадзаки Томохиро создал работу «Спички» и опубликовал видео на YouTube.

Ролик длительностью почти 7,5 минуты состоит из фрагментов, ранее публиковавшихся дизайнером в Instagram. В работе Томохиро задействовал стоп-моушен – благодаря этой технике спички деформируются, становятся плоскими, жидкими, проходят сквозь предметы и множатся.

Окадзаки помимо спичек использовал в своей работе нитки, бумагу, карандаши и другие подручные предметы.

Видео японского дизайнера было с восторгом встречено пользователями соцсетей. Люди называют Томохиро «волшебником», а его проект – «феноменальным».

Фото: oo_kk_aa/Instagram

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Японский дизайнер Окадзаки Томохиро создал работу «Спички» и опубликовал видео на YouTube. Ролик длительностью почти 7,5 минуты состоит из фрагментов, ранее...
 
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