Дизайнер создал безумную анимацию со спичками и прославился в Сети

Источник материала: ОНТ

Японский дизайнер Окадзаки Томохиро создал работу «Спички» и опубликовал видео на YouTube.

Ролик длительностью почти 7,5 минуты состоит из фрагментов, ранее публиковавшихся дизайнером в Instagram. В работе Томохиро задействовал стоп-моушен – благодаря этой технике спички деформируются, становятся плоскими, жидкими, проходят сквозь предметы и множатся.

Окадзаки помимо спичек использовал в своей работе нитки, бумагу, карандаши и другие подручные предметы.

Видео японского дизайнера было с восторгом встречено пользователями соцсетей. Люди называют Томохиро «волшебником», а его проект – «феноменальным».

Фото: oo_kk_aa/Instagram

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