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Станислав Зась: ОДКБ окажет помощь Таджикистану в случае угрозы из Афганистана
Источник материала: ОНТ
ОДКБ окажет помощь Таджикистану в случае угрозы из Афганистана. Об этом заявил генеральный секретарь организации Станислав Зась.
Обстановка на границе контролируемая, и задействовать силы ОДКБ необходимости пока нет. Предотвратить возможные конфликты стараются дипломатическими методами. Станислав Зась сообщил, что провел переговоры с министром обороны и секретарем Совбеза Таджикистана. В случае обострения и угрозы для оказания помощи союзнику будут приняты все необходимые коллективные меры. А пока готовится учение ОДКБ недалеко от таджикско-афганской границы.
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ОДКБ окажет помощь Таджикистану в случае угрозы из Афганистана. Об этом заявил генеральный секретарь организации Станислав Зась. Обстановка на границе...
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