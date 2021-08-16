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Станислав Зась: ОДКБ окажет помощь Таджикистану в случае угрозы из Афганистана

16.08.2021 19:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Станислав Зась: ОДКБ окажет помощь Таджикистану в случае угрозы из Афганистана

ОДКБ окажет помощь Таджикистану в случае угрозы из Афганистана. Об этом заявил генеральный секретарь организации Станислав Зась.


Обстановка на границе контролируемая, и задействовать силы ОДКБ необходимости пока нет. Предотвратить возможные конфликты стараются дипломатическими методами. Станислав Зась сообщил, что провел переговоры с министром обороны и секретарем Совбеза Таджикистана. В случае обострения и угрозы для оказания помощи союзнику будут приняты все необходимые коллективные меры. А пока готовится учение ОДКБ недалеко от таджикско-афганской границы.

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ОДКБ окажет помощь Таджикистану в случае угрозы из Афганистана. Об этом заявил генеральный секретарь организации Станислав Зась. Обстановка на границе...
 
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