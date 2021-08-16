Голодный аллигатор выпрыгнул из вольера к ногам кормившей его смотрительницы и попал на видео

Источник материала: ОНТ

В зоопарке в Калифорнии (США) голодный аллигатор выпрыгнул из вольера к ногам смотрительницы. Видео с инцидентом было опубликовано в TikTok, на случай обращает внимание Daily Star .

Уточняется, что аллигатора Дарта смотрительница Джульетта выращивает с детства. Женщина отодвинула стекло вольера, и рептилия выпрыгнула к ее ногам. Девушка не испугалась, на видео она смеется и продолжает кормить Дарта.

Ролик в TikTok собрал свыше 90 млн просмотров. Пользователи интересовались, каким образом смотрительница отправила хищника обратно в вольер. В итоге появилось видео, как Джульетта вместе со смотрителем зоопарка поднимают аллигатора и возвращают его в вольер.

Фото: Pixabay

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