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Голодный аллигатор выпрыгнул из вольера к ногам кормившей его смотрительницы и попал на видео
Источник материала: ОНТ
В зоопарке в Калифорнии (США) голодный аллигатор выпрыгнул из вольера к ногам смотрительницы. Видео с инцидентом
Уточняется, что аллигатора Дарта смотрительница Джульетта выращивает с детства. Женщина отодвинула стекло вольера, и рептилия выпрыгнула к ее ногам. Девушка не испугалась, на видео она смеется и продолжает кормить Дарта.
Ролик в TikTok собрал свыше 90 млн просмотров. Пользователи интересовались, каким образом смотрительница отправила хищника обратно в вольер. В итоге появилось видео, как Джульетта вместе со смотрителем зоопарка поднимают аллигатора и возвращают его в вольер.
Фото: Pixabay
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В зоопарке в Калифорнии (США) голодный аллигатор выпрыгнул из вольера к ногам смотрительницы. Видео с инцидентом было опубликовано в TikTok, на случай обращает...
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