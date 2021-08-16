Прогноз погоды на 17 августа: до +35°C, возможны сильные грозы

Источник материала: ОНТ

В ближайшие сутки нас ждет неустойчивая и контрастная погода. Прохладно – по западу, жарко – по юго-востоку. Разница в температуре – до 15°C. Не обойдется и без ливней, гроз и порывистого ветра.

17 августа погодные условия будет формировать атмосферный фронт от циклона с центром над Балтийским морем. Двигаясь в восточном направлении, он принесет комплекс неблагоприятных явлений. Объявлен оранжевый уровень опасности.

Во вторник облачно с прояснениями. На большей части страны – кратковременные дожди, местами сильные, грозы. Влажность до 90%. Ветер юго-западный, западный умеренный, при грозах сильный порывистый. Атмосферное давление ночью будет падать, днем расти.

Утром – от +19°C по западу до +22°C по юго-востоку. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 2-3 градуса прохладнее.

В середине дня столбики термометров на отметках – от +19°C по Гродненской области до +33°C по Гомельской, при прояснениях до +35°C.

К вечеру – от +17°C в западных районах до +27°C в юго-восточных.

В среду погоду продолжит определять атмосферный фронт, он будет медленно уходить в Россию, вслед за ним начнет поступать более свежий воздух с Западной Европы. Температура начнет постепенно понижаться – ночью +9…+16°C, днем +18…+24°C. По восточной половине – кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром слабый туман, видимость до километра. Ветер западный умеренный, временами порывистый. Далее на неделе в формирование метеоусловий вмешается поле высокого атмосферного давления, облаков станет меньше, в большинстве районов – без дождей, за исключением северо-запада страны.

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