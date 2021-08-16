На АрМИ белорусы готовятся к «Танковому биатлону»

Источник материала: ОНТ

В высшей лиге и в самом ярком. Участники главного конкурса Армейских международных игр – «Танкового биатлона» – провели жеребьевку. Определилось время заезда команд и цвет машин, на которых будут выступать сборные в первом этапе – индивидуальной гонке. Белорусы выйдут на трассу 24 августа.





Наша сборная уже давно в числе сильнейших. Это первый дивизион «Танкового биатлона». В нем – 11 команд, которые показали лучшие результаты на предыдущих играх. В 2020-м на танковой лыжне белорусские военные взяли бронзу, уступив лишь сборным России и Китая. В этом году первое испытание наши танкисты пройдут с командами из Азербайджана, Казахстана и Сербии. Да старта экипажи будут заняты покраской и пристрелкой танков. Для всех белорусских машин, а это собственные модернизированные танки Т-72-Б3, нынешние гонки – первое испытание.

Ровно половина личного состава белорусской сборной в этом году тоже новички. В индивидуальной гонке – три заезда. Каждая команда в этом этапе выставит по три экипажа и три танка, которые за минимально короткое время должны будут пройти трассу длиной более 10 километров. Это три круга с преодолением препятствия и стрельбой по мишеням. Старт – одновременный, а вот схема прохождения трассы у всех разная – ее танкисты узнают за час до заезда.

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