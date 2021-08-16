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Противники вакцинации массово выражают свое недовольство на улицах городов США и Канады

16.08.2021 19:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Противники вакцинации массово выражают свое недовольство на улицах городов США и Канады

На улицах США и Канады сейчас настоящая эпидемия протестов. Противники вакцинации массово выражают свое недовольство. Акции прошли в Лос-Анджелесе и Монреале.


В Городе ангелов протест завершился дракой с поножовщиной. Ранен по меньшей мере один человек. Более 50 тысяч протестующих в соседней Канаде негативно отреагировали на новость о возможном введении так называемого «санитарного паспорта». Для тех, кто отказался прививаться, под запрет попадут спортзалы, рестораны и другие общественные места. На протест люди выходили целыми семьями, невзирая на меры безопасности и санкции, которыми запугивала полиция.

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Теги: Новости
 
 
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На улицах США и Канады сейчас настоящая эпидемия протестов. Противники вакцинации массово выражают свое недовольство. Акции прошли в Лос-Анджелесе и Монреале. В...
 
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