В Индии нашли редчайшую двухголовую кобру

Источник материала: ОНТ

Редчайшую двухголовую кобру нашли возле Викаснагара (штат Уттаракханд, Индия). Об этом информирует Firstpost .

Уточняется, что змея была обнаружена в начале августа. На вызов отправился Адил Мирза, занимающийся спасением рептилий уже более 15 лет. Специалиста шокировало увиденное. По его словам, такую змею он увидел впервые. Длина двухголовой кобры составляла порядка 40 сантиметров, ее возраст был около 14 дней.

Кобру направили в центр спасения животных в Дехрадуне. Там змею обследуют, после чего будет решено, следует изучать кобру и далее или отпустить ее в дикую природу.

Фото: TIT SWIT / YouTube

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