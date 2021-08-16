Источник материала: ОНТ

Женская сборная Беларуси по волейболу провела два спарринга в преддверии чемпионата Европы.

Команды сыграли два товарищеских матча с казахстанской командой «Жетусы». Обе встречи завершились в пользу белорусок. Ранее в рамках подготовки к чемпионату Европы наша сборная на выезде дважды обыграла национальную команду Азербайджана.

На континентальное первенство белоруски отправятся завтра. Матчи группового раунда наша сборная проведет в Хорватии. Первый поединок – в пятницу против итальянок. Также белорускам предстоит сыграть с волейболистками из Хорватии, Швейцарии, Венгрии, Словакии. В следующий раунд турнира выходят по четыре лучшие команды из группы. Напомним, в июле сборную Беларуси возглавил главный тренер «Минчанки» Станислав Саликов.

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