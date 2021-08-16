5 ошибок в гигиене, которые допускают женщины. А как вы за собой ухаживаете?

Источник материала: ОНТ

С малых лет каждую девочку учат, что нужно соблюдать личную гигиену. Но как все мы понимаем, знать – не значит делать. И во взрослом возрасте многие женщины допускают одни и те же ошибки, последствия после которых проявляются не сразу. Сегодня мы рассмотрим самые популярные из них.

1. Забывать чистить ногти после работы с землей



Фото: mschistota.ru

Многие женщины любят заниматься выращиванием цветов и различных растений. Причем это свойственно городским женщинам так же, как и дачницам. Иногда любимое дело так захватывает, что позаботиться о себе после возни с землей они просто забывают. И вот леди идут вечером по своим делам с грязными руками и ногтями, а на утро уже в таком виде отправляются на работу. Конечно, когда женщина обнаружит это упущение, то ей станет очень стыдно и она сразу приведет себя в порядок. Но как не допустить этого?

Самым эффективным решением считается ношение перчаток для работы с землей. С ними можно часами напролет заниматься своим хобби и не думать о состоянии рук. Удобно, правда?

2. Мыть руки средством для мытья посуды вместо мыла



Фото: m24.ru

Стоит сразу отметить, что состав этих средств радикально отличается друг от друга. В средство для мытья посуды добавляют различные химикаты, которые негативным образом могут повлиять на кожу рук.

Руки всех людей покрыты слоем жировых клеток, выполняющих защитную функцию от раздражителей извне. Чем старше человек, тем тоньше этот слой. Представьте, что происходит с этим слоем после средства с агрессивными химикатами…

Кожа будет сухой, тонкой и склонной к различным заболеваниям в области дерматологии. Поэтому советуем забыть об этом способе мыть руки и пользоваться традиционным.

3. Забывать о дезодоранте



Фото: cosmo.ru

Большинство женщин всегда находится в режиме многозадачности. С утра начинается квест, как накормить всех членов семьи, собрать и отправить на работу, учебу и т.д. И стоит ли говорить о том, что часто женщина в такой суете забывает позаботиться о себе и воспользоваться дезодорантом. И что в итоге? Некомфортное состояние на целый рабочий день, потому что выделяется пот и оставляет мокрые пятна на одежде.

Как быть? Либо завести привычку делать это сразу после подъема, либо брать маленький дезодорант с собой.

4. Не надевать перчатки во время уборки



Фото: shikblesk.com

Женщины, как пчелки-труженицы, почти каждый день занимаются бытовыми делами и наводят в доме чистоту. И часто бывает так, что забывают надевать перчатки для уборки.

Средства для уборки не отличаются своей натуральностью, поэтому от вредных веществ в составе можно с легкостью получить ожог или какое-либо другое повреждение рук. Если вы категорически не хотите носить перчатки или регулярно забываете надеть их, то подберите более натуральные средства для уборки дома.

5. Редко мыть спонжи для макияжа



Фото: bhub.com.ua

Каждая красавица может подчеркнуть свою уникальность с помощью макияжа. Но часто после этого действия многие забывают помыть спонжи. А в них активно размножаются микробы, которые потом попадают на лицо. И чем чаще спонж идет в дело и после этого не промывается, тем больше там вредоносных обитателей. Из-за них на коже лица могут появиться прыщи, покраснения и шелушения.

Чтобы этого не допустить, советуем мыть спонж 3-4 раза в неделю. Это при условии, что вы им пользуетесь каждый день. Чем мыть? Самое простое – средством для снятия макияжа. После этого не забудьте промыть его под проточной водой.





Фото обложки: city-sochi.ru

По материалам сайта femmie.ru

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