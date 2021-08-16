Мнение. «У Байдена появится больше времени, чтобы думать про Беларусь»

Источник материала: Салiдарнасць

Телеграм-канал Письма к дочери – о том, почему США могут плотнее заняться решением «белорусского вопроса» после ухода из Афганистана.

— Честно говоря, я вообще не собирался об этом писать. Потому что, где я, а где великие геополитические пасьянсы? Но вчера мне кое-кто высказал опасения, что окончательная победа талибов в Афганистане сильно облегчит положение белорусских властей. Мол, США в частности, и Запад вообще займутся афганскими делами и им опять станет не до Беларуси.

И вот, по правде говоря, я не очень улавливаю тут логику. Потому что, победа талибов была событием не просто ожидаемым, а в некотором роде даже запланированным. США начали выводить войска из Афганистана еще в конце апреля.

Когда Байден встречался с Тихановской, американские войска уже не вели военных действий против талибов. То есть, подписывая указ о санкциях против белорусских властей, Байден, как минимум догадывался, что в обозримом будущем талибы займут президентский дворец в Кабуле. А как максимум, был в этом твердо уверен.

И, спрашивается, с чего бы ему вдруг резко менять свою политику, после того как это запланированное событие наконец случилось?

То есть, понятно, что ближайшую неделю все будут говорить про Афганистан (если белорусские власти из зависти не устроят что-нибудь совсем уже эпическое, чтобы вернуть себе международное внимание).

Но я себе не очень понимаю, какие-такие дела у Запада и США могут быть в Афганистане даже в краткосрочной перспективе, чтобы у них не осталось времени на Беларусь?

Делами в Афганистане они могли заниматься, пока держали там свои войска. А после окончательного вывода войск, все афганские заботы для Запада сводятся к выражению озабоченностей.

Потому что без войск заниматься делами в Афганистане затруднительно. И мы же с тобой помним, что выражение озабоченностей не отнимает много сил и времени.

Я тебе может немного циничную вещь скажу, но теперь, когда у Байдена одной заботой стало меньше, у него, скорее наоборот, появится больше времени, чтобы думать про Беларусь.

И, кстати, много говорить про Афганистан станет скоро затруднительно по чисто технологическим причинам. Потому что вряд ли талибы распахнут двери для иностранных журналистов.

Зато американские медиа уже который месяц дружно пишут, что США должны вернуть себе роль мирового борца за демократию и против диктатуры. И после того, как в Афганистане с борьбой за демократию не задалось, надо искать новую точку приложения усилий.

И многие там совсем не стесняются называть Беларусь точкой, где это приложение усилий может дать быстрый и впечатляющий эффект. Потому что, для исправления репутации, поражение в Афганистане надо компенсировать победой в каком-нибудь другом месте.

И, что характерно, желательно с этим делом слишком долго не тянуть. Так что, получается, что с одной стороны в Афганистане делать все равно уже нечего, а с другой есть объект ближе и перспективнее.

А вот у кого забот прибавится, так это у того, кто не Байден, а совсем наоборот – Путин. Потому что теперь, когда Запад с облегчением может вернуться к выражениям озабоченностей по поводу ситуации в Афганистане, талибы становятся российской головной болью.

Сомневаюсь, что Путин про нас совсем уже забудет, но времени и ресурсов, чтобы регулярно вспоминать, у него станет чуточку меньше. В общем, если подыскивать нам с тобой место в Grand game и Войне теней, то точно не в задних зрительских рядах.